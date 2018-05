"Nie będzie sytuacji, w której Zandberg...". Śpiewak ujawnia warunki zgody na start w wyborach prezydenta Warszawy

Jan Śpiewak powiedział, że jest gotów wziąć udział w wyborach na prezydenta Warszawy. • Fot. Agencja Gazeta/ Agata Grzybowska

an Śpiewak powiedział, że jest gotów wziąć udział w walce o fotel prezydenta Warszawy. Jest jednak jedno "ale". – Nie będzie sytuacji, w której Adrian Zandberg startuje i ja startuję – stwierdził w Tok FM. Warszawski radny skomentował też w ostrych słowach kampanię Patryka Jakiego. – W Opolu już pokazał, że ważne są dla niego stanowiska, układy i apanaże – przekonywał.Lider stołecznych ruchów miejskich przypomniał, jak Patryk Jaki radził sobie w Opolu. – Jest osobą, która jest desantem politycznym z Opola. W Opolu pokazał, jak rządzi jego układ polityczny. O ile dobrze pamiętam, jego tata jest szefem opolskich wodociągów. Pamiętamy przyłączenie Dobrzynia, czyli siłowe przyłączenie gmin podopolskich – stwierdził.nie chce, by warszawiacy mieli do wyboru wyłącznie. – Dlatego również i ja rozważam swój start . Po to by warszawiacy nie byli skazani na wybór PO-PiS – przekonywał. Dodawał jednak, że wiele zależy od tego, co zadeklaruje lider partii Razem Adrian Zandberg.z partii Razem mówił, że " będzie alternatywa dla Jakiego i Trzaskowskiego ". Nie zdradził jednak, czy sam weźmie udział w wyborach. – Myślę, że nie będzie takiej sytuacji, w której Adrian Zandberg startuje i ja startuję. Myślę, że nie będziemy sobie wchodzić w paradę. W tej chwili trwają rozmowy z naszymi partnerami – posumował Jan Śpiewak.źródło: Tok FM