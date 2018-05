Paradował w koszulce SS na 1 maja i się doigrał. Prokuratura postawiła zarzut polskiemu neonaziście

Zatrzymany mężczyzna maszerował 1 maja w Warszawie w ramach "Szturmowego Święta Pracy". • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

.@PatrykJaki: "Jeżeli zostanę prezydentem Warszawy (...) Wszyscy będą mieli prawo manifestować, bez względu na to, czy to będzie organizacja skrajnie lewicowa, czy skrajnie prawicowa"



screen z TVN: 1 majowy marsz narodowców w Warszawie i nazistowskie symbole na koszulkach. pic.twitter.com/AYndMm6cva — Mikołaj Wróbelek® (@MikiWrobelek_) 2 maja 2018

rokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła jednemu z mężczyzn, który uczestniczył 1 maja w marszu środowisk narodowych w Warszawie, zarzut propagowania faszyzmu. Uczestnik szedł w koszulce, na której było widać symbolikę SS. Policjanci zatrzymali go w nocy z soboty na niedzielę po przejrzeniu nagrań.– Andrzejowi D. przedstawiono zarzut publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa w ten sposób, że podczas przemarszu jednego ze zgromadzeń, w którym brał udział, miał na sobie koszulkę z symbolami i napisami o tematyce faszystowskiej. Jest to przestępstwo określone w art. 256 par 1 kk – poinformował w poniedziałek PAP prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy34-letni Andrzej D. przyznał się do winy i uzasadniał całą sytuację tym, że nie miał pojęcia, że emblematy z jego koszulki są zakazane. Mężczyzna maszerował w niej 1 maja w ramach "Szturmowego Święta Pracy" , czyli akcji zorganizowanej przez cztery organizacje nacjonalistyczne: Szturmowców, stowarzyszenie Niklot, Kongres Narodowo-Społeczny oraz Autonomiczni Nacjonaliści.Wobec Andrzeja D. zastosowano dozór policyjny oraz zakazu opuszczania państwa. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Mężczyzna jest mieszkańcem Warszawy. Był już karany za rozbój, groźby karalne i posiadanie narkotyków.Trasa 1-majowegowiodła Traktem Królewskim. Idąc, nacjonaliści skandowali hasła "Praca, naród, sprawiedliwość". Ich przemarsz został jednak zablokowany przez ludzi na wysokości skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską. Antyfaszyści, którzy zorganizowali blokadę krzyczeli: – "stop faszystom", "wszyscy jesteśmy antyfaszystami", czy ostrzej - "narodowcy szmalcownicy wyp...ć ze stolicy". Następnie policja otoczyła nacjonalistów podwójnym kordonem, uniemożliwiając im dalszy pochód.źródło: RMF FM