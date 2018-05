Eva Green o roli w filmie Polańskiego: “Przez cały film zastanawiamy się, czy moja bohaterka jest realna” [wywiad]

"Prawdziwa historia" - nowy film Romana Polańskiego z Evą Green i Emmanuelle Seigner • Fot. materiały prasowe

najnowszym filmie Romana Polańskiego, "Prawdziwa historia", Eva Green wciela się w jedną z dwóch głównych ról kobiecych. O swojej postaci mówi: "tajemnicza", o relacji z partnerującą jej Emmanuelle Seigner - "wspaniałomyślna i hojna", a jak ocenia relacje z reżyserem? Przeczytajcie nasz wywiad.Właśnie tak. Poczułam się zaszczycona propozycją udziału w „Prawdziwej historii”. Roman jest ikoną wśród reżyserów, i tak, nie czyta się wtedy scenariusza, po prostu robi się skok na głęboką wodę mówiąc: "Tak!".Gram bardzo tajemniczą kobietę, którą spotyka Delphine, pisarkę, która odniosła wielki sukces. Już od pierwszego ich spotkania czuje się między nimi niezwykłe porozumienie, ale potem, krok po kroku, moja bohaterka zaczyna zawłaszczać życie Delphine - jest trochę jak wampir.Tak, moja bohaterka od początku jest bardzo wyrafinowana, elegancka, pewna siebie, ma pewien autorytet i myślę, że jest kimś, kim Delphine chciałaby być. Jest ucieleśnieniem fantazji, kobietą idealną. Krok po kroku wprowadza się do mieszkania Delphine, pomaga jej odpowiadać na maile, zaczyna nosić jej ubrania, staje się coraz bardziej podobna do Delphine.Przeczytałam książkę, gdy zaproponowano mi tę rolę. Wiedziałam, kim jest Delphine De Vigan, ale nie znałam wcześniej tej powieści. Pomogła mi ona bardzo w zrozumieniu atmosfery filmu - jest w nim coś bardzo „polańskiego” - dwuznacznego, schizofrenicznego… To był po prostu genialny materiał na „polański” film.Na początku bardzo się denerwowałam, nigdy nie wiadomo czy dogadasz się ze swoim partnerem z planu, a Emmanuelle jest żoną Romana, więc to mógłby być delikatny i zdradliwy układ, ale nic z tych rzeczy. Emmanuelle jest bardzo miłą, hojną i wspaniałomyślna osobą, co jest dość rzadkie w tym szalonym biznesie, połączyła nas szybko więź, która, dzięki Bogu, bardzo dobrze wpłynęła na chemię między nami na ekranie.Roman jest „mitem”, więc można być onieśmielonym na początku. Jest absolutnym perfekcjonistą pochłoniętym detalami, całe godziny potrafi poświęcić ustawianiu kadru, to na początku może stresować, ale potem da się to przełożyć na coś, co możemy zrobić dla filmu, więc…. Tak, było bardzo intensywnie.Rzeczywiście niektórzy ludzie wierzą, że proces twórczy jest jak rodzenie i że wtedy się cierpi. Nawet aktorzy tak myślą: że trzeba przejść przez mękę, żeby wydać z siebie coś niesamowitego. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to właściwe podejście. Może trzeba wejść jak najgłębiej, w to, co się robi, ale... nie wiem. Chyba nie znam odpowiedzi.Wspaniale było grać po francusku bo to język ojczysty mojej mamy, nie muszę mieć na planie coacha językowego, jestem chyba trochę mniej świadoma siebie w tym języku. Nie mniej jednak to była wielka przyjemność.W tym filmie nie ma wielu obiektów, to też jest bardzo „polańskie”- wszystkie moje sceny, prawie wszystkie, dzieją się albo w mieszkaniu, albo w domu na wsi, przez co akcja staje się zagęszczona, klaustrofobiczna, opresyjna - to takie „polańskie”.Jednym z moich ulubionych filmów jest „Dziecko Rosemary”. Jest w nim coś przerażającego, i znowu ta atmosfera, Roman ma genialne wyczucie tej cieniutkiej granicy między szaleństwem a byciem psychicznie zdrowym, wie jak szarpać nerwy publiczności. To wspaniałe. Jego filmy to przede wszystkim nastrój i atmosfera.Dla mnie?Rozumiem, chodzi o moment, kiedy czytając, czuję, że pisarz rozumie moje najskrytsze uczucia, jakby czytał we mnie. To fascynujące, na przykład Stefan Zweig, mężczyzna, gdy się go czyta ma się wrażenie, że tak dobrze rozumie kobiety, nasze serca… to po prostu niebywałe. Jak muzyka, która czasem budzi w nas coś, porusza, coś tak osobistego, ze ma się wrażenie, jakby ktoś pisał dla nas… tak czasem działają książki.Tak. Kiedy czytam scenariusz, muszę go czuć w trzewiach, muszę czuć więź z bohaterem, czuć jak bije mi serce do tej historii.Ten film ma wiele warstw, to thriller psychologiczny, więc jest i widowiskowy i straszny i niebezpieczny, ale jest też bardziej złożoną, skomplikowaną całością. Przez cały film zastanawiamy się, czy moja bohaterka jest realna, czy nie, to jest intrygujące i zawiłe.Tak, to dobre podsumowanie.