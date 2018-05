Sakiewicz ogłosił zbiórkę na amerykańską "krucjatę smoleńską". Nawet w Klubach Gazety Polskiej nie wiedzą, o co chodzi

Tomasz Sakiewicz zapowiedział amerykańską krucjatę smoleńską. • Fot. Franciszek Mazur/ Agencja Gazeta

ystarczył jeden tweet redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" i już pojawiły się emocje. Tomasz Sakiewicz wywołał nim różne reakcje i być może dlatego jego wpis wkrótce zniknął z Twittera. Ale zachowały się screeny, które krążą w sieci. I tu śmiało można powiedzieć – tego jeszcze nie było. Kluby Gazety Polskiej zamierzają prowadzić amerykańską krucjatę smoleńską. Tomasz Sakiewicz ogłosił, że ruszyła zbiórka.Wpis jest jednoznaczny. Wynika z niego, żezamierzają domagać się szacunku dla Polski i dlatego tysiące ich członków ma pojawić się z flagami Polski w największych miastach USA. "Rozpoczynamy zbiórkę funduszy na amerykańską krucjatę smoleńską" – napisałOdzew? "Staszku Barejo - żałuj, że tego nie widzisz", "Matko Boska, czego on jeszcze nie wymyśli?"– komentują internauci. Jarosław Kuźniar pisze, że chętnie obejrzałby to live. Wiele zgryźliwych i ironicznych komentarzy zdążył zebrać ten pomysł. Niektórzy pyatją, dlaczego krucjata ma być smoleńska, ale nie znajdują odpowiedzi.O co chodzi? Możemy tylko założyć, że ma to związek zw Jersey, gdyż żaden z pytanych przez nas członków Klubów Gazety Polskiej nie wie, o co chodzi. Nie słyszeli o amerykańskiej krucjacie smoleńskiej, dowiadują się tego od nas. Nie słyszeli o podobne inicjatywie, nie znają szczegółów, nie wiedzą, też czego ma dotyczyć zbiórka. – Jeśli dojdzie do usunięcia pomnika, to będzie skandal. Nie wiem jednak, czego zbiórka miałaby dotyczyć – przyznaje Ryszard Kapuściński, szef Klubów Gazety Polskiej.Tweet Tomasza Sakiewicza zniknął. Ale z tego samego dnia pochodzi informacja o wspólnej akcji środowisk patriotycznych w celu obrony Pomnika Katyńskiego w mieście, który od początku maja wywołuje ogromne emocje . Włączyć się w nią mają właśnie Kluby "Gazety Polskiej". Informację przekazał niezależnej.pl Tadeusz Antoniak, szef Klubu "Gazety Polskiej" w Filadelfii. "Postanowiliśmy zewrzeć szyki i zajmiemy wspólne stanowisko, przygotujemy też szerszą strategię. Wystąpimy jednym głosem: Komitet Katyński, Komitet Smoleńsko-Katyński, Kluby Gazety Polskiej, Reduta i Rodziny Radia Maryja" – informował Tadeusz Antoniak.Być może to one mają zorganizować wspólną akcję w miastach. "Sprawą, jak widać, nie jest zainteresowana Polska Fundacja Narodowa" – zauważa jeden z internautów na portalu niezalezna.pl. W USA i Kanadzie działa ponad 20 Klubów GP. – Każdy liczy kilkunastu czy kilkudziesięciu członków. Ale najważniejsze jest to, że integrują społeczność lokalną. Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i to jest ważne, bo przez wiele lat Polonia była skłócona. Jeśli będzie taka akcja to będzie to wspólna akcja, nikt pierwszeństwa nie będzie sobie przypisywał – mówi Ryszard Kapuściński.Choć szczegóły nie są jasne, domaganie się szacunku dla Polski jak najbardziej się podoba. – O szacunek trzeba dbać. Jeśli tego nie zrobimy, to za kilkadziesiąt lat obarczą nas za Holokaust, za wywołanie II wojny światowej, o demoralizację porządku w XIX wieku. Każdy porządny kraj, który chce przetrwać, musi dbać o szacunek dla siebie. Jeśli nie dba o szacunek dla siebie, to zniknie – mówi na Temat Marek Michno, szef krakowskiego Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Podkreśla, że kto się śmieje z domagania się szacunku dla Polski, to śmieje się z siebie.Przypomnijmy, że w połowie kwietnia w USA był szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz.