Mateusz Kusznierewicz nie popłynie w rejs marzeń. Polska Fundacja Narodowa zrywa współpracę z żeglarzem

Mateusz Kusznierewicz złote medale zdobywał na małych jachtach. Teraz miał popłynąć w wielki rejs jako kapitan, ale PFN zdecydowała się zerwać z nim współpracę. • Fot. Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

M

iał być dwuletni rejs dookoła świata promujący Polskę na morzach i oceanach, a kapitanem jachtu miał być nasz utytułowany żeglarz regatowy Mateusz Kusznierewicz. Jednak wygląda na to, że mistrz olimpijski w rejs marzeń nie popłynie, Polska Fundacja Narodowa właśnie zerwała współpracę z Kusznierewiczem i jego Fundacją Navigare. Projekt "Polska 100 " to pomysł na promocję Polski wdrażany przez Polską Fundację Narodową. Chodziło o wysłanie znamienitej załogi z kapitanemw rejs dookoła świata. Zakupiono nawet morski jacht regatowy, na którym nasi żeglarze mieli się ścigać w najważniejszych zawodach, co wielu specjalistów uznało za szalony pomysł. Przekonywali, że jacht jest kilkuletnią i już cokolwiek przestarzałą jednostką, a niezgrana załoga na nim startująca nie ma właściwie żadnych szans na zwycięstwo w jakichkolwiek prestiżowych regatach. Złośliwi przeciwnicy tego projektu przekonywali, że Kusznierewicz wraz ze swoją załogą będzie promował Polskę głównie pośród bezkresnych oceanów, a jacht będą oglądały przede wszystkim ryby i delfiny.Okazuje się jednak, że Kusznierewicz w rejs nie popłynie. Jak poinformowała PFN w oświadczeniu, którego treść publikuje "Gazeta Wyborcza", zdecydowano się zerwać współpracę fundacją Navigare Kusznierewicza. Jak można przeczytać w oświadczeniu, PFN w ostatnich tygodniach otrzymała szereg niepokojących sygnałów o niewywiązywaniu się przezz dotychczasowych ustaleń i deklaracji. Jednocześnie 9 kwietnia trafiło do fundacji pismo o postępowaniu komorniczym prowadzonym wobec Mateusza Kusznierewicza. Pod koniec kwietnia dotarłyinformacje, z których wynikało, że przynajmniej część załogi jachtu nie otrzymuje zwrotu kosztów ani wynagrodzeń, oraz że Navigare nie uregulowała wszystkich faktur za rebranding i sprzęt jachtu."Taka sytuacja spowodowała po stronie PFN utratę zaufania do Navigare. Polska Fundacja Narodowa musi przywiązywać szczególną wagę do wydatkowania środków przekazywanych beneficjentom projektów. Dotychczasowa umowa z Navigare wygasła 30.04.2018 r. i mając na względzie niewywiązywanie się przez Navigare z ustaleń – zdecydowaliśmy się na kontynuowanie projektu bez udziału Fundacji Navigare oraz bez Mateusza Kusznierewicza" – informuje Polska Fundacja Narodowa w oświadczeniu.Sam Mateusz Kusznierewicz zareagował na oświadczenie Polskiej Fundacji Narodowej zarzucając jej naruszanie jego dóbr osobistych. Twierdzi, że ktoś w PFN podjął próbę zrzucenia na niego winy za niepowodzenie projekty "Polska 100"."Projekt Polska100 jest pomysłem grupy znakomitych żeglarzy. Po wielu rozmowach nawiązaliśmy współpracę z Polską Fundacją Narodową, która została partnerem strategicznym. Operatorem projektu została Fundacja Navigare. Nie mogę uwierzyć, że ten projekt nie zostanie zrealizowany. To wielka strata dla Polski i dla Polaków" napisał na Facebooku Mateusz Kusznierewicz. " Wszelkie inne postępowania toczące się z moim udziałem pozostają bez wpływu na projekt, realizowany przez Fundację Navigare posiadającą odrębną ode mnie osobowość prawną. Tylko dla porządku zaznaczam, że sfinansowałem ten projekt z własnych środków w wysokości blisko 200 tyś. złotych – dodał w oświadczeniu żeglarz, który wciąż podtrzymuje deklarację wzięcia udziału w przedsięwzięciu.źródło: "Gazeta Wyborcza