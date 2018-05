Franz Timmermans spotkał się z sędzią Iustitii. Rozmawiano o sytuacji w Polsce

Na razie nie są znane szczegóły rozmowy wiceszefa KE z przedstawicielem Iustitii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans spotkał się w poniedziałek w Brukseli z przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Rozmowy związane były z praworządnością w Polsce.Choć póki co nie wiadomo nic, o czym dokładnie rozmawiałz przedstawicielem Iustitii, to według korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon, znamienne jest to, że spotkanie odbyło się akurat w tym momencie. Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oznajmił o kolejnych ustępstwach ze strony władz Polski odnośnie reformy sądownictwa. W tym wypadku chodziło o instytucję skargi nadzwyczajnej i nominacje asesorów. Przypomnijmy, że Iustitia krytycznie odniosła się do rządowej "białej księgi", która miała wyjaśniać Brukseli reformę sądownictwa.Timmermans po spotkaniu z Czaputowiczem podkreślił, że choć porozumienie z Polską nie zostało jeszcze osiągnięte, to jednak rozmowy zmierzają w odpowiednim kierunku. Dlajest niezwykle ważne, aby zamknąć spór z KE. Postawa Polski ma udowadniać, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji . Według wstępnych założeń Timmermansa, porozumienie Polski z KE powinno dojść do skutku przed 14 maja.Komisja Europejska stanowczo sprzeciwia się łamanym przez polski rząd regułom praworządności. Kwestionowała dotychczas zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Zarzucała też złamanie unijnej dyrektywy przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Z tego powodu w grudniu ubiegłego roku podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski art. 7 TUE, który mówi o naruszeniu reguł praworządności. To pierwszy w historii Unii Europejskiej przypadek uruchomienia tego mechanizmu wobec jakiegokolwiek unijnego kraju. W dalszych krokach Polsce groziłyby sankcje.źródło: RMF FM