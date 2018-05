"Za Ryśka byłoby to nie do pomyślenia". Posłowie Nowoczesnej chcą odwołania Kamili Gasiuk-Pihowicz

Posłowie Nowoczesnej chcą odwołania Kamili Gasiuk-Pihowicz ze stanowiska szefowej klubu Nowoczesnej. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Chcą odwołać Kamilę Gasiuk - Pihowicz. Na fotelu szefa klubu widzą .... Ryszarda Petru. A jeśli przegrają głosowanie to zamierzają odejść i utworzyć swoje koło w sejmie. https://t.co/J5JrfMmIy0 — Burzynska Agnieszka (@BurzynskaAga) 7 maja 2018

śmiu członków klubu Nowoczesnej podpisało wniosek o odwołanie Kamili Gasiuk-Pihowicz ze stanowiska jego szefowej. Te osoby zarzucają Gasiuk-Pihowicz "gwiazdorstwo" i brak predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji. Następcy obecnej szefowej dopatrują się w Ryszardzie Petru – podaje "Fakt".Jedynie ośmiu posłom, należącym do klubu Nowoczesnej zależy na odwołaniuz funkcji jego szefowej. Członków klubu jest 25, więc stanowią oni znaczą mniejszość. Co za tym idzie, Gasiuk-Pihowicz nie powinna obawiać się, że straci stołek na rzecz Ryszarda Petru.Nie zmienia to jednak faktu, że posłowie Nowoczesnej mają sporo do zarzucenia szefowej klubu poselskiego. – W klubie jest bajzel. Kamila nad niczym nie panuje. Przykład to głosowanie o zaostrzeniu prawa do aborcji w komisji, na które nasi posłowie nie przyszli. Kobiety były na nas wściekłe. Za Ryśka byłoby to nie do pomyślenia – mówiłposeł Nowoczesnej.Partyjni buntownicy zapowiadają, że jeśli nie uda odwołać się Kamili Gasiuk-Pihowicz ze stanowiska, odejdą z klubu Nowoczesnej i założą własne koło poselskie zna czele. – Mam dość całej tej Nowoczesnej. Trzeba budować coś nowego – zapowiada poseł.To oczywiście nie jedyne kłopoty posłanki w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że Sejm uchylił jej immunitet . Chodzi o sprawę pozwu byłego ministra skarbu Dawida Jackiewicza , który domaga się 100 tysięcy złotych odszkodowania i przeprosin za słowa z sali plenarnej, które padły z ust Gasiuk-Pihowicz.– Były minister skarbu w obecnym rządzie Beaty Szydło, w czasie poprzednich rządów PiS w 2006 r. brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnął go, głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton. A potem co zrobiła prokuratura Ziobry? Umorzyła sprawę partyjnego kolegi, mimo że po awanturze z nim zginął człowiek – mówiła posłanka Nowoczesnej.źródło: "Fakt"