Marek Suski w jednym zdaniu zmieścił marszałka Piłsudskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Ale jednego z nich postawił wyżej

arek Suski nie od dzisiaj jest znany z tego, że potrafi powiedzieć wszystko, byle tylko podlizać się Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale teraz polityk podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej. – To jest polityk, który swoje dokonania, jeśli mówić o niwie politycznej, ma większe od Józefa Piłsudskiego – stwierdził na antenie telewizji wPolsce.pl Suski.Dodajmy jednak, że Suski zostawił palmę pierwszeństwachociaż na polu wojskowym. – Nie mówię o tych wojskowych (dokonaniach – red.) w walce o odzyskanie niepodległości – przekonywał.ponadto został zapytany przez jednego z widzów, który dodzwonił się do studia wPolsce.pl, dlaczego nie zajmuje bardziej eksponowanego stanowiska. Suski to obecnie– Ja traktuje tę pracę jako powinność, a nie uzyskiwanie pozycji do eksponowania się. Nawet jeżeli miałem propozycję bardziej eksponowane, to uważam, że inni mają większe predyspozycje, a ja staram się na swoim polu robić, żeby pomagać – wyjaśnił.Suskiemu już w przeszłości zdarzały się wypowiedzi takiego "kalibru". Przypomnijmy, że wyjaśniał nawet, dlaczego Jarosław Kaczyński nie ma żony . – Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce – przekonywał.źródło: wpolityce.pl