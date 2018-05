Marek Jurek ponownie rozwodzi się z PiS. Do wyborów samorządowych Prawica Rzeczpospolitej pójdzie z Kukiz'15

Marek Jurek po raz kolejny rozwodzi się z PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ak ustaliła "Rzeczpospolita", Prawica Rzeczpospolitej pójdzie do wyborów samorządowych wraz z ugrupowaniem Kukiz'15. Oznacza to, że prezes partii Marek Jurek po raz drugi rozwodzi się z PiS. Czy Prawo i Sprawiedliwość traci tym samym ważnego sojusznika?Działacze Prawicy Rzeczpospolitej mówili gazecie, że porozumienie z 2012 roku między partiąa Prawem i Sprawiedliwością było ustawicznie łamane. Z tego powodu podjęto decyzję o starcie do wyborów samorządowych z listy stowarzyszenia Kukiz'15.– W umowie były jasne sformułowania dotyczące startów naszych kandydatów. Niestety, nie zostały one dotrzymane – mówiłwiceszef Prawicy Marian Piłka.W wyborach do Sejmu w 2015 roku PiS nie umieścił odpowiedniej liczby kandydatów Prawicy na właściwych miejscach list wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość miało również ograniczać pieniądze na kampanię kandydatów Prawicy.Z tego powodu w czerwcu 2016 roku rada naczelna Prawicy podjęła uchwałę, że partia ta "została wykluczona z koalicji rządowej". Obecny start spoza listy PiS jest więc jedynie przypieczętowaniem tamtej decyzji. Porozumienie koalicyjne między Prawicą a Kukiz'15 nie zostanie jednak podpisane. Wszystko odbędzie się na zasadach dżentelmeńskiej umowy.Pierwsze rozstanie Marka Jurka zmiało miejsce w 2007 roku. Sejm odrzucił wówczas projekt zapisania w konstytucji ochrony życia od momentu poczęcia. Jurek, ówczesny poseł PiS i marszałek Sejmu, dzień po głosowaniu zrezygnował z pełnionej funkcji. Parę dni później ogłosił swoje wystąpienie z partii.źródło: "Rzeczpospolita"