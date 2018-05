Takie prawo ucieszy wielu polskich kierowców. Prokuratura chce zwiększenia kar za "przekręcanie licznika"

Prokuratura chce zwiększenia kar za "przekręcanie licznika". • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

awet do pięciu lat pozbawienia wolności może grozić zarówno za "przekręcanie licznika", jak i za niepoinformowanie o wymianie licznika na nowy. Karane mają być nie tylko osoby, które dokonały oszustwa, lecz także właściciele, którzy zlecili cofnięcie licznika – podaje "Rzeczpospolita". Dziś można to robić bez ryzyka poniesienia kary.Projekt zmian w kodeksie karnym, na mocy których będzie można karać za cofanie licznika, jest już przygotowany. Za proceder będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia – tak dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy, np. pracownika warsztatu samochodowego. Dziś można wykonać taki "zabieg" bez ryzyka poniesienia kary.Identyczną karę mają ponieść osoby, które nie poinformująo wymianie licznika na nowy. W projekcie zaznaczono, że "licznik przebiegu całkowitego pojazdu" obejmuje zarówno licznik dokonujący pomiaru w kilometrach lub milach, jak też licznik dokonujący pomiaru w motogodzinach (co ma znaczenie m.in. w pojazdach wolnobieżnych, wózkach widłowych i ciągnikach rolniczych). W przypadku tych ostatnich to właśnie on, a nie licznik przebiegu w kilometrach (milach), ma największe znaczenie dla oceny stanu technicznego pojazdu.Posiadacz pojazdu mechanicznego będzie miał jeden dzień roboczy na to, by poinformować stację kontroli pojazdów o wymianie licznika na nowy. Zawiadomienie będzie miało charakter pisemny i trzeba będzie w nim wspomnieć o fakcie, przyczynie i dacie wymiany licznika. Po sprawdzeniu przez diagnostę, że licznik prawidłowo odmierza przebieg, dotrafi informacja z datą wymiany i stanem licznika z dnia sprawdzenia.Projekt przewiduje ponadto, że przypolicja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą mieć obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego auta. Dane trafią do centralnej ewidencji pojazdów. Takie działanie pozwoli na szybsze wykrycie oszustów.Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zaopiniował prokurator krajowy. – Nie zawiera on przepisu penalizującego podstawowe działania będące celem osób fałszujących wskazania licznika, czyli wprowadzenie w błąd nabywcy sprzedawanego pojazdu. Celowe byłoby uzupełnienie projektu nowym przepisem karnym penalizującym tę szczególną formę oszustwa – uważa prokurator. Święczkowski dodaje, że kara do pięciu lat więzienia za czyny mające charakter porządkowy, jak informacja o wymianie licznika, jest zbyt surowa. – To powinno być wykroczenie – dodaje.źródło: "Rzeczpospolita"