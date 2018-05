Zamieszanie z 500+. Resort Rafalskiej zaprzeczył właśnie informacjom, które zelektryzowały rodziców

Minister Rafalska zapowiedziała, że zmian w składaniu wniosków o 500+ nie będzie. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

"Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku" – poinformowało w poniedziałek ministerstwo rodziny. Taka informacja była potrzebna po zamieszaniu, które wywołał minister cyfryzacji Marek Zagórski, który twierdził, że zasady zostaną uproszczone.O tym, że złożenie wniosku ma być prostsze , przekonywał minister cyfryzacji Marek Zagórski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".– Chodzi przykładowo o to, żeby po zgłoszeniu przez internet do urzędu narodzin dziecka nie trzeba było równocześnie składać wniosku o 500 plus. Będzie wysyłany automatycznie – zapowiadał. I choć resort rodziny nie poinformował, skąd nagle pomysł na swój komunikat, wydaje się, że to po prostu odpowiedź na słowa Zagórskiego."W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca" – przekazuje bowiem MRPiPS w rzeczonym komunikacie. Resort podkreśla także, że w lipcu 2017 roku został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia, w tym. "Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu 'Rodzina 500+'"– pisze resort"Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków" - dodaje resort rodziny.źródło: mpips.gov.pl