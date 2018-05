Krasnodębski ujawnił przyszłość Beaty Szydło? Wiemy, gdzie może wystartować

Więcej zdjęć (2) Zdzisław Krasnodębski mówił w RMF FM o przyszłości Beaty Szydło • Fot. RMF FM

redakcja naTemat

Krasnodębski: Można rządzić także ze szpitala. Drobna kontuzja kolana nie ubezwłasnowolnia szefa partii#300POLITYKALIVE https://t.co/AJwdUZsyVT pic.twitter.com/BZ1IDlP1Ad — 300Polityka (@300polityka) 8 maja 2018

– Życzę premier Szydło, żeby była naszym Spitzenkandidat [do Parlamentu Europejskiego]. O ile wiem, chyba nie jest to tajemnicą, a nawet jeżeli jest, to dzisiaj ją ujawnię. Słyszałem, że z listy krakowskiej – powiedział w RMF FM wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski.Wygląda na to, że wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się pod koniec maja 2019 roku, będą przyciągać więcej uwagi niż zwykle. Już wcześniej mówiło się m.in. o starcie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego . Teraz pada nazwisko byłej premier rządu PiS Beaty Szydło, która – zdaniem– może wystartować z krakowskiej listy.– Byłoby to niezwykle interesujące [w wyborach do PE] – zaznaczył Krasnodębski w rozmowie z Robertem Mazurkiem.Wiceszef PE wypowiadał się też na inne tematy. Mazurek pytał go m.in., czy kontuzja kolana Kaczyńskiego nie powoduje paraliżu decyzyjnego w PiS. – Myślę, że można rządzić także ze szpitala. Drobna kontuzja kolana jeszcze nie powoduje, nie ubezwłasnowolnia szefa partii. Rzeczywiście wybierałem się do Garwolina, chciałem pojechać z prezesem i nie było to możliwe. Utrudnia kontakt z wyborcami, natomiast podejmowanie decyzji jest możliwe także z bolącym kolanem – stwierdził Krasnodębski.