Pisał, że umieściłby protestujących w Sejmie "za drutami". Pracownik uczelni w Poznaniu zrezygnował z pracy

Wpis Pawła Urbańskiego o rodzicach niepełnosprawnych dzieci wywołał duże oburzenie w mediach społecznościowych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Mgr inż. Paweł Urbański to pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który dość chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na Twitterze. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie treść wpisów, jakie publikuje. @up_poznan pic.twitter.com/DaBhh1bPZa — HAnia (@mamaaleksa) 5 maja 2018

ilka dni temu pisaliśmy o budzących duże kontrowersje tweetach Pawła Urbańskiego, pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W szczególności wpis związany z protestującymi w Sejmie rodzicami niepełnosprawnych dzieci wywołał burzę wśród internautów. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Urbański postanowił zrezygnować z dalszego bycia pracownikiem uczelni.We wtorek rano do redakcji naTemat dotarło oświadczenie pracownika, w którym możemy przeczytać o jego poniedziałkowym spotkaniu z rektorem. "Wyrażam ubolewanie i przepraszam wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone i dotknięte tonem moich wypowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych. Przepraszam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za narażenie jego dobrego imienia i utraty renomy. W związku z zaistniałą sytuacją chciałem poinformować o złożeniu przeze mnie na ręce JM Rektora oraz Dziekana rezygnacji z wybieralnych funkcji jakie pełnię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tj. członkostwa w Senacie UPP i Radzie Wydziału" – poinformowałPrzypomnijmy: o mgr. inż. Pawle Urbańskim, który dotychczas pełnił funkcję specjalisty inżynieryjno-technicznego na uczelni w Poznaniu, pisaliśmy w związku z jego publikacją na Twitterze o rodzicach niepełnosprawnych dzieci . "Gdyby to ode mnie zależało, to opiekunowie niepełnosprawnych, za okupację i terroryzowanie, siedzieliby dawno za drutami" – tak brzmiała jego wypowiedź z 29 kwietnia. Jeden z użytkowników napisał do Urbańskiego, że "Stalin byłby z niego dumny!", na co mężczyzna odpowiedział: "Liczę raczej liczę na Piłsudskiego".Co istotne, komentarze Urbańskiego w tym tonie nie kończyły się jednak na powyższym przykładzie. Pojawiały się bowiem także obraźliwe wpisy na temat osób o innej orientacji seksualnej.