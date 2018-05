Seksizm w najczystszej postaci? Ksiądz w kuriozalny sposób "wyjaśnił", czego mężczyzna potrzebuje po pracy

Ksiądz radzi kobietom, żeby pozwalały odpocząć swoim mężom gdy wracają zmęczeni po pracy. • Fot. Facebook / Franciszek Głód

Mężczyzna często po skończonej pracy czuje się bardzo wyczerpany. Potrzebuje pochwały, odpoczynku, nie można go zaraz angażować do następnej pracy. Trzeba cierpliwie poczekać. Żony powinny o tym wiedzieć! — ks. Franciszek Głód (@KsFranciszek) 8 maja 2018

Ma ksiądz rację. Mój tata zawsze po skończonej pracy odpoczywał,bo mama cały dzień nic nie robiąc z siódemką dzieci doskonale to wiedziała! Czasami wracał z pracy o 1w nocy i mama też zawsze czekała z ciepłą zupą.I wie co ksiądz,żadne z siódemki dzieci nie weźmie z nich przykładu — Justyna (@justyna560) 8 maja 2018

Ale co ksiądz może wiedzieć o życiu rodzinnym? Nigdy się z żoną nie sprzeczał, nie poznał co to "ból głowy"...

Jedynym doświadczeniem z poczęciem, jest czytanie o niepokalanym.

(chyba, że się mylę ) — Janusz Ludwikowski (@Jan_Lud) 8 maja 2018

Kobieta natomiast to robocop - nie potrzebuje uwagi, odpoczynku i po skończeniu jednej pracy, może z uśmiechem angażować się do kolejnej. I jeszcze poświęci uwagę zmęczonemu mężowi i dzieciom. Ma niewyczerpane zasoby energii. ŻENADA!!!!!! — Mantekila (@AgnieszkaPek) 8 maja 2018

sięża wskazują wiernym drogę, tłumaczą życie, pokazują jak człowiek powinien się zachowywać. Nie inaczej postąpił ksiądz Franciszek Głód, który na Twitterze udzielił osobliwej porady kobietom. Twierdzi, że nie powinny obarczać swoich mężów dodatkowymi obowiązkami, gdy zmęczeni po pracy wracają do domu.Współczesny model rodziny rzadko kiedy odbiega od pewnego schematu: obojepracują, a dzieci siedzą w szkole albo odrabiają lekcje czy też bawią się. Znak czasów – mało kogo stać na to, żeby tylko mąż przynosił zwierzynę do domu, a kobieta leżała i pachniała na kanapie oczekując na powrót małżonka do domu. Wygląda jednak na to, że ksiądz nie zauważył, że w wielu rodzinach obowiązuje mniej lub bardziej sprawiedliwy podział obowiązków domowych i doradza kobietom, jak mają traktować mężów po wracających do domów po pracy."Mężczyzna często po skończonej pracy czuje się bardzo wyczerpany. Potrzebuje pochwały, odpoczynku, nie można go zaraz angażować do następnej" – tłumaczy na Twitterze ksiądz Franciszek. Duchowny apeluje do kobiet, żeby cierpliwie czekały na moment, gdy mężczyzna odpocznie. "Żony powinny o tym wiedzieć!" – kończy swój wpis ksiądz Franciszek.Internauci nie kryją zdziwienia. Niektórzy dopytują, kto w takim razie pociesza księdza, gdy ten wróci na plebanię po zakończeniu ostatniej mszy. Wiele osób, zwłaszcza kobiet, nie kryje swojej irytacji. "No wiadomo. Przecież matki trójki dzieci to się w domu obijają. Kobiety pracujące na etacie również" – komentuje post księdza jedna z nich. "Szanowny księże, a co z żonami po skończonej pracy? Czy ksiądz ma pojęcie o czym pisze? Księdza gosposia się wyleguje, gdy ksiądz pracuje? Ksiądz się ośmiesza pisząc takie bzdury" – skomentował z kolei. "Muszę sobie taką żonę sprawić. Przyda mi się, bo po robocie zawsze czuję się wykończona. Potrzebuję, wypoczynku, nie mogę tak od razu ruszać do następnej pracy. Fajnie też jakby ktoś zimne piwo i kapcie podał" – śmieje się kolejna internautka. Doprawdy trudno znaleźć komentarz osoby, która brałaby księdza w obronę.