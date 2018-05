Co ósmy 26-latek nigdy nie uprawiał seksu. Każdy z nich ma ten sam powód

Według nowych badań co ósmy 26-latek nigdy nie uprawiał seksu. • Fot. sakkmesterke / 123RF Zdjęcie Seryjne

adania brytyjskich badaczy mogą wywołać zdziwienie, ale okazuje się, że w tych przesiąkniętych seksualnością czasach co ósmy 26-latek nigdy nie uprawiał seksu – podaje "Sunday Times". Według naukowców to właśnie ta "hiperseksualność" wywołała strach przed intymnością wśród wielu millenialsów.Jeszcze niedawno wyniki badań były zupełnie inne. Wśród starszych pokoleń normalne było to, że seksu nie uprawiał jeden… dwudziestolatek i to nie na ośmiu, a na dwudziestu. Teraz według brytyjskich naukowców, którzy swoje badania oparli na grupie 16 tys. ludzi urodzonych w latach 1989-90, jeden 26-latek na ośmiu nie uprawiał jeszczew swoim życiu.Skala zjawiska może być nawet większa. Jeśli bowiem doliczymy tych, którzy odmówili odpowiedzi na pytanie, czy są jeszcze, a uznamy, że nimi są, to będziemy mogli mówić nawet o jednej osobie na sześć.wychowali się w kulturze hiperseksualności i to ona wzbudziła strach przed intymnością. Kobiety mają być zawsze gotowe, a mężczyźni mieć ciągłe erekcje. To zniechęca młodych – podkreśla profesor Steve McKay z Uniwersytetu Lincolna w rozmowie z gazetą.Z kolei według terapeutki Krystal Woodbridge młodzi ludzie nie wiedzą, jak budować. Możliwość odrzucenia ich po prostu przeraża.źródło: thetimes.co.uk