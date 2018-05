"Kur..., jak ja tego nienawidzę". Elżbieta Bieńkowska znowu dała się nagrać, jak klnie jak szewc

Elżbieta Bieńkowska myślała, że mikrofon jest już wyłączony i wypowiedziała słowa, które w Parlamencie Europejskim paść nie powinny. • Fot. screen / Twitter

E

Elżbieta Bieńkowska w trakcie debaty w KE: Kur*a, jak ja tego nienawidzę. pic.twitter.com/j5Qfk6TT61 — Waldemar Kowal_2 (@waldemar_kowal) 8 maja 2018

lżbieta Bieńkowska słynie z kwiecistych wypowiedzi, jej niezbyt cenzuralne słowa rejestrowano wcześniej w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tym razem polska komisarz unijna do spraw rynku wewnętrznego i usług dała popis na sali Parlamentu Europejskiego.Wielu polityków podkreśla, ze ich praca jest niewdzięczna i bardzo stresująca. Prawdopodobnie podpisałaby się pod tymi słowami także Elżbieta Bieńkowska , która dodatkowo przyznaje, że nie przepada za wystąpieniami publicznymi i gdy tylko może, unika ich jak ognia. Ale czasem się nie da, w końcu komisarz unijna została po to wybrana, żeby wypowiadać się w ważnych kwestiach. Ostatnia wypowiedź Bieńkowskiej wskazuje jednak wyraźnie, jak bardzo nie lubi przemawiać.– Dziękuję prawie wszystkim państwu za państwa zaangażowanie – powiedziała Elżbieta Bieńkowska na koniec oficjalnej części swojego wystąpienia w. Następnie wysiadła i zaczęła się część "mniej oficjalna". Bieńkowska sądząc, że mikrofon został już wyłączony, rzuciła sama do siebie zdanie "Kur..., jak ja tego nienawidzę".pomyliła się jednak w ocenie sytuacji, mikrofony wychwyciły każdy szczegół jej wypowiedzi.