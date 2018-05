"Zamiast śpiewających ławeczek kupcie wózki inwalidzkie". Niepełnosprawny Marek z Kielc przygotował petycję do szefa MON

Ten kto nie może wstać z wózka na pewno nie usiądzie na ławeczce nawet obok takiego bohatera jakim był Jan Karski– mówi Marek Gluza • Fot: Marek Gluza

#ŁawkaNiepodległości to program MON, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na terenie #PL zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.#NarodoweArchiwumCyfrowe pic.twitter.com/pTG9yJETop — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 20 kwietnia 2018

To jest prawdziwy współczesny patriotyzm. Zamiast ławeczek, patriotyczne wózki inwalidzkie. 1000 wózków na 100-lecie niepodległości. Podpisz petycję i podaj dalej.https://t.co/hzf0JbcELL pic.twitter.com/qdRyIAktt1 — Marek Gluza (@MarekGluza) 27 kwietnia 2018

ierowane przez Mariusza Błaszczaka Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać 4 miliony złotych na zakup 100 specjalnych "śpiewających" ławek z okazji 100 lecia niepodległości Polski. Ławki mają odtwarzać fragmenty Marsza I Brygady i depeszy Józefa Piłsudskiego, zawiadamiającej o powstaniu państwa polskiego. Niepełnosprawny Marek Gluza z Kielc przygotował petycję, w której apeluje do szefa MON, by zamiast śpiewających ławeczek kupił elektryczne wózki inwalidzkie, bo się bardziej przydadzą. Pod jego apelem w sieci podpisało się już kilka tysięcy osób.Marek Gluza: Inspiracji było wiele. Przeczytałem gdzieś tweeta, na co można by przeznaczyć te pieniądze. Chciałem oddać honor tej osobie, ale nie mogę odnaleźć tego tweeta. Ja sam jestem osobą niepełnosprawną. Przy czym wiele lat temu ustawodawca chyba dla żartu określił moją niepełnosprawność jako lekką. Ja nie mam po prostu nogi, czyli w zasadzie nie ma o czym mówić. Oczywiście radzę sobie. Ale mniej więcej wiem, odczuwam empatycznie potrzeby osób, które nie mogą się w pełni poruszać.Niekoniecznie, choć oczywiście solidaryzuję się z nimi. Moim zdaniem, ci ludzie, którzy protestują w Sejmie, choćby poprzez ten strajk, potrafią sobie jednak jakoś radzić. A tysiące osób jest zamkniętych w swoich czterech ścianach. Nie mają nawet możliwości poruszania się. Wózek inwalidzki jest dla nich luksusem, jeśli można mówić o luksusie osób, które nie chodzą. Trudno też powiedzieć o luksusie opiekuna, który aby wyjść na spacer z niepełnosprawnym musi pchać taki wózek. Pod górę, z góry, pokonywać te wszystkie krawężniki.Tak, przeczytałem o tym. I powiem nawet że ten pomysł nie jest taki głupi. Tylko, że ustawianie takich ławeczek powinno zależeć od samorządów. To nie powinno leżeć w gestii MON.Potrafię sobie wyobrazić, że na takiej ławeczce, która będzie grała, będzie można przeczytać, że została ona wykonana przez MON za czasów ministra Błaszczaka. A to jest już ewidentna propaganda. Ja mieszkam w Kielcach i nie mam nic przeciwko ławeczkom.Na ulicy Sienkiewicza, na naszym deptaku w centrum miasta stoi ławeczka z Janem Karskim autorem raportów z warszawskiego getta na temat Holocaustu. Ładnie to wygląda, ale nie stawiało jej ministerstwo tylko radni. Podejrzewam, że radni nie postawili by jednak śpiewającej ławeczki za 30 tys. zł.Tak, ale naiwny nie jestem. Nie bardzo wierzę w to, że minister Błaszczak przyjmie moją petycję do siebie i przekaże pieniądze na wózki. Empatia polityków to jest jakiś żart. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na problem tysięcy ludzi, którzy siedzą w domach z powodu swojej niepełnosprawności.Sam opiekowałem się chorą mamą, która leżała w łóżku i nie mogłem jej wyprowadzić z trzeciego piętra na spacer. Na wózku mogłem ją posadzić. Dlatego, uważam, że są ważniejsze rzeczy niż grające ławeczki. Jeśli uda mi się zebrać trochę podpisów…W mediach społecznościowych opublikowałem swój apel przed długim, majowym weekendem i to idzie falami. Ale podpisało się już ponad 4 tysiące osób. Zamarzyło mi się, że gdy już prześlę petycję do ministra Błaszczaka i zapewne doczekam się negatywnej odpowiedzi, to chciałbym te wózki jakoś kupić i to rzeczywiście pod hasłem: "Na 100 lecie niepodległości Polski od społeczeństwa polskiego”. Chciałbym jakoś zebrać te pieniądze. Mam kilka pomysłów. Ale może jednak się mylę co do ministra Błaszczaka?Tak, pierwsza. Oczywiście swoje poglądy polityczne mam. Ale nie należę do żadnej partii, nie mam związku z żadną fundacją. Jeżeli rozpocznę akcję zbierania pieniędzy na wózki, to chciałbym żeby konto było w jakiejś fundacji, która jest powszechnie znana i godna zaufania. Żeby nikt mi nie zarzucił, że na tych wózkach chcę się wzbogacić. Bo wiem, jak ludzie patrzą na takie akcje. Nawet Owsiaka niektórzy by chcieli "zjeść”.