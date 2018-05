Wyszło na jaw, ile Małgorzata Rozenek dostaje za udział w imprezach. To zawrotne kwoty

Małgorzata Rozenek zarabia nie tylko dzięki programom i reklamom, ale i za sprawą udziału w eventach. • Fot. instagram.com/m_rozenek

ałgorzata Rozenek podbija telewizję i internet. Nie dziwi więc, że wiele firm jest zainteresowanych współpracą z celebrytką, która z każdym dniem zyskuje na popularności. Z jednej strony Rozenek bierze udział w reklamach i staje się twarzą wielu marek, a z drugiej prowadzi różne imprezy i spotkania prasowe. Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do informacji, ile gwiazda programu "Iron Majdan" bierze za udział w eventach. Kwoty robią wrażenie.W ubiegłym rokureklamowała m.in. akcję "Szafa Otwarta". Chodziło wówczas o promowanie "drugiego życia" starych ubrań. Praca celebrytki polegała na odwiedzeniu ośmiu polskich miast i spotkaniu z fanami. Portal podaje, że Rozenek za jedną taką imprezę otrzymuje od 12 do 14 tys. zł . Wiele gwiazd prowadzi kilka imprez w miesiącu, co pozwala na dorobienie sobieRozenek regularnie prowadzi konto na, dzięki czemu wrasta zainteresowanie jej osobą. Nie zawsze jednak spotyka się z pozytywnymi komentarzami. Ostatnio kontrowersje wywołało zdjęcie Rozenek i Majdana, którzy odwiedzili Dubaj . Widzimy na fotografii, jak para wraz z dziećmi bawi się z delfinem na terenie basenu. Internauci zarzucili celebrytce nie dbanie o dobro zwierząt. "Najważniejsze, że kasa Arabom się zgadza. Myślałam, że Pani kocha zwierzęta" – napisała rozczarowana postawą Rozenek użytkowniczka Instagrama.źródło: Wirtualna Polska