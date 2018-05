Bernadetta Krynicka znowu zabłysnęła. Protestujący w Sejmie chcieli z nią porozmawiać, ale posłanka PiS... uciekła

Bernadetta Krynicka twierdzi, że niepełnosprawni muszą iść do społeczeństwa. Sama uciekła przed protestującymi w Sejmie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

Posłanka PiS Krynicka nie będzie rozmawiać z protestującymi w Sejmie rodzicami dzieci niepełnosprawnych, bo "to nie są dla niej partnerzy do rozmowy", a niepełnosprawnych wysłała by do pracy. #ProtestNiepełnosprawnych pic.twitter.com/osFxON1b7U — Grzegorz Drobiszewski (@GDrobiszewski) 8 maja 2018

osłanka Bernadetta Krynicka miała dotąd dużo do powiedzenia na temat protestujących w parlamencie niepełnosprawnych i ich opiekunów. Twierdziła, że "znalazłaby paragraf" na rodziców, którzy w Sejmie demonstrują wraz ze swoim dzieciom. We wtorek parlamentarzystka nie była jednak już tak rozmowna. Po prostu uciekła przed rodzicami, którzy chcieli zadać jej kilka pytań.– Nie będę z nimi rozmawiała. Dlatego, że widzę, jaką mają postawę, jak potraktowały minister Rafalską. Nie uważam, że to są partnerzy dla mnie do rozmowy – tłumaczyła reporterce TVN24 swoją postawę posłanka Bernadetta Krynicka . Kilka chwil wcześniej Krynicka zwyczajnie uciekła przed protestującymi w. Nie byli wobec niej napastliwi, chcieli tylko zadać kilka pytań.O co? Tego można się tylko domyślać.w poniedziałek wieczorem wyznała, że "znalazłaby paragraf na protestujących" w Sejmie. Jej zdaniem, karygodne jest, że rodzice i opiekunowie przyciągnęli do parlamentu swoichpodopiecznych, którzy cierpią niewygody z powodu trwającego już ponad dwa tygodnie protestu.Po tym co dziś powiedziała przed kamerą TVN24 rodzice pewnie będą chcieli zadać posłance jeszcze kilka dodatkowych pytań. Krynicka przekonywała, że część osób niepełnosprawnych powinna pójść dozamiast żerować na społeczeństwie i że 500 zł miesięcznie nie rozwiąże ich problemów. Do jakiej pracy ? Tego posłanka już nie wyjaśniła. Stwierdziła tylko, że wszyscy ludzie powinni "wyjść do społeczeństwa".