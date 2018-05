Beata Mazurek ujawnia prawdę o pobycie Kaczyńskiego w szpitalu. "O tym, jak długo tam będzie..."

Beata Mazurek skomentowała pobyt Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana. O tym jak długo tam będzie decydują lekarze. — Beata Mazurek (@beatamk) 8 maja 2018

eata Mazurek zabrała głos w sprawie pobytu Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu. "Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana. O tym, jak długo tam będzie, decydują lekarze" – napisała na Twitterze rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Przypomnijmy, że w ubiegłą sobotę prezes PiS miał spotkać się z mieszkańcami Garwolina, ale problemy zdrowotne spowodowały, że zastąpił go premier Mateusz Morawiecki. trafił do szpitala z powodu choroby kolana . O jego dolegliwości wiadomo było już od jakiegoś czasu. Stan zdrowia prezesa PiS pogorszył się już w środę 2 maja. Do jego domu przewieziono kule. W piątek zaś trafił do placówki leczniczej."Super Express" informował, że Kaczyński przeszedł pierwsze badania w warszawskimprzy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale pogorszyło mu się podczas wakacyjnej wspinaczki.