Jest reakcja TVP na "lokowanie produktu" przez Magdalenę Ogórek na Instagramie. Niektórych może ona oburzyć

Internauci wyrzucają Ogórek, że na Instagramie lokuje produkty. Jest reakcja TVP. • Fot. Instagram / Magdalena Ogórek

I

Oświadczenie TVP w sprawie Racewicz: Powodem tej decyzji było wykorzystywanie przez panią redaktor Joannę Racewicz marki «Pytanie na śniadanie» do promocji produktów bez wiedzy i zgody kierownictwa programu, co powtarzało się mimo upomnień ze strony przełożonych. Działanie takie koliduje z obowiązującymi w spółce zasadami dotyczącymi reklamy i promocji, a także stoi w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej".

nternauci wytykają Magdalenie Ogórek, która pracuje w Telewizji Publicznej, że na Instagramie uprawia "lokowaniem produktu". I na swoich zdjęciach oznacza firmy, których ubrania akurat ma na sobie. – Wszystkie ubrania i dodatki, w których Magdalena Ogórek prezentuje się w mediach społecznościowych, są jej prywatną własnością, zostały kupione przez nią i nie są elementem współpracy promocyjnej z jakimikolwiek podmiotami – informują nas przedstawiciele biura prasowego TVP.Miu Miu, Giorgio Armani, Prada – m.in. te firmy oznaczała na swoich zdjęciach na Instagramie , prowadząca wInfo m.in. "W tyle wizji" . Na Twitterze zauważyła to, była prowadząca m.in. "Panoramę". I natychmiast zapytała: "Przypomnijcie mi: za co Aśka Racewicz straciła pracę w TVP? Było coś o lokowaniu produktu na Instagramie, o ile dobrze kojarzę...?".Zapytaliśmy więc przedstawicieli TVP, czy i Ogórek planują ukarać. – Należy podkreślić, że wszystkie ubrania i dodatki, w których Magdalena Ogórek prezentuje się w mediach społecznościowych, są jej prywatną własnością, zostały kupione przez nią i nie są elementem współpracy promocyjnej z jakimikolwiek podmiotami – czytamy w odpowiedzi przedstawicieli biura prasowego telewizji. Jednocześnie poinformowano, że kierownictwo programów publicystycznych TVP i TAI przypomniało pracownikom i współpracownikom o konieczności przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej. – Dotyczą one w szczególności unikania jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby budzić podejrzenie o jakiekolwiek działania promocyjne w kontekście programów i marki TVP – przekazali nam pracownicy TVP.Sama Ogórek w rozmowie z Wp.pl zaznaczyła, że "bardzo ceni sobie swoich widzów". – Czytam wszystkie tweety po programach, staram się odpowiadać na setki listów, jakie spływają do redakcji. Informacje na moim prywatnym Instagramie są odpowiedzią na prośby wielu pań – nie sposób odpowiedzieć każdej z osobna. Takie oznaczenia to częsta praktyka na Instagramie. Oczywiście nie pobieram za to żadnego wynagrodzenia, zawsze jestem do dyspozycji moich drogich widzów. To mój obowiązek – wyjaśniła Ogórek dziennikarzom Wirtualnej Polski. Ale oznaczenia marek usunęła.