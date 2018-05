"Bezprawne, niedopuszczalne i bezzasadne". Sąd ostro o głośnym zatrzymaniu Władysława Frasyniuka

Pojawiła się decyzja w sprawie zatrzymania Władysława Frasyniuka. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

apadła decyzja w sprawie zatrzymania Władysława Frasyniuka. Warszawski sąd orzekł, że zastosowanie wobec działacza opozycyjnego kajdanek było "bezprawne, niedopuszczalne i bezzasadne". O wszystkim poinformował reprezentujący Frasyniuka adwokat Piotr Schramm, który złożył w lutym zażalenie."Warszawski Sąd – rozpatrując nasze zażalenie złożone w przedmiocie zastosowania wobec Panaśrodka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek podczas jego zatrzymania w domu w dniu 14 lutego 2018 roku (które pamiętamy) – uznał w całości naszą argumentacje i orzekł – iż zastosowanie wobec Władysława Frasyniuka kajdanek było bezprawne, niedopuszczalne i bezzasadne!" – napisał na Facebooku. Dodał też "Władyslaw Frasyniuk kontra Państwo PiS – 2:0."Przypomnijmy, że Władysława Frasyniuka zatrzymano 14 lutego po godz. 6.00 w jego domu we Wrocławiu. Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Przesłuchanie Frasyniuka potrwało 10 minut, po których zwolniono go do domu.legendarnego opozycjonisty PRL miało związek z tym, że odmawiał stawienia się w prokuraturze i nie odpowiadał na wezwania. Wobec Frasyniuka wszczęto bowiem śledztwo prokuratorskie. Chodzi o rzekomą napaść na policjanta, której Frasyniuk dopuścił się, kiedy został wyniesiony z Krakowskiego Przedmieścia przez policję. Obrazki z tamtego wydarzenia obiegły cały świat.