Pogoda zmieni się w nadchodzących dniach. Meteorolodzy alarmują w sprawie "epizodu chłodu"

W niektórych regionach kraju wystąpią deszcze i burze. • Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

W

ygląda na to, że pogodna aura utrzyma się w nadchodzących dniach. Wystąpi co prawda chwilowy epizod chłodu, ale generalnie będzie ciepło i słonecznie. Problem stanowią deszcze i burze – te nawiedzą wybrane regiony kraju – podaje TVN Meteo.Jaka więc będzie? Środa 9 maja zapowiada się nieco burzowo. Nad województwami północnymi pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Pozostałe obszary Polski nawiedzą zaś przelotne opady deszczu i burze z gradem. Termometry pokażą od 23 stopni w Małopolsce do 30 stopni na Kujawach. Z kolei w czwartek na Podlasiu i w województwach zachodnich wystąpi przelotny. Możliwe też, że pojawią się. Temperatura wyniesie maksymalnie od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 29 stopni w Małopolsce.Lecz piątek będzie już nieco inny. Tego dnia w większości Polski wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Słonecznie będzie jednakże na zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 25 stopni na Podkarpaciu. W sobotę natomiast w całej Polsce będzie ciepło i słonecznie (na poziomie 22-25 stopni). Aczkolwiek w niedzielę, przy temperaturze wynoszącej 23-27 stopni, na zachodzie wystąpią burze.źródło: TVN Meteo