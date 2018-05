Krzysztof Brejza #TYLKONATEMAT: Oczywiście, że będę "grzebał" w sprawie tego, co dzieje się między PFN a Kusznierewiczem

N

726 dzień po słynnym AUDYCIE bez zarzutów, sądu i kary dla członków bestialskiego i złodziejskiego rządu PO-PSL, pod rządami prawych i sprawiedliwych z PiS. pic.twitter.com/ySuhRrY3a5 — Bezczelny Lewak ™ (@BLewak) 8. Mai 2018

ie mamy w Platformie satysfakcji z tego powodu. Jest nam po prostu przykro – mówi #TYLKONATEMAT Krzysztof Brejza, w ten sposób komentując fakt, iż Mateusz Kusznierewicz słono zapłacił za porzucenie wieloletniego poparcia dla PO na rzecz flirtu z "dobrą zmianą". Specjalista od tropienia afer w obozie władzy zapewnia nas, że teraz bierze na warsztat właśnie to, co dzieje się w PFN i wokół projektu "Polska 100".Oczywiście, że tak. Wysłałem we wtorek kolejną interwencję do szefa PFN Macieja Świrskiego. I przypomniałem poprzednią, tę z połowy kwietnia. Wówczas pan Świrski poinformował mnie, że już kilkaset tysięcy złotych Fundacja przeznaczyła na prace przygotowawcze w ramach projektu "Polska 100" . Teraz interesują mnie zobowiązania pomiędzy panem Kusznierewiczem a PFN. Interesuje mnie, jaki to dokładnie jacht był malowany w barwy projektu "Polska 100", za czyje pieniądze i jaka ekipa została wysłana do Francji.Tak, teraz mówimy o tym bardzo dużo. Aczkolwiek o PFN dyskutujemy gorąco od dobrego roku. Już wówczas wraz z Marcinem Kierwińskim sygnalizowaliśmy przecież, że to jest jedna wielka przepompownia kasy. Kasy drenowanej przez grupę działaczy PiS z portfeli Polaków poprzez różnego rodzaj spółki Skarbu Państwa. Bo de facto w różnego rodzaju opłatach - za prąd, za gaz czy paliwo – Polacy zrzucają się na głupią propagandę PiS.Nie, nie mamy satysfakcji z tego powodu. Jest nam po prostu przykro. Przede wszystkim z powodu tego, że takie pomysły w ogóle powstały. Potężne publiczne pieniądze miały iść na promowanie Polski na oceanach, wśród mew, ryb i ptaków... To jakiś surrealizm! Za pieniądze, które mają iść na ten rejs, można byłoby zrobić świetną kampanię w mediach społecznościowych. Chociażby promując Polską w USA. Tylko do tego trzeba mieć fachowców, a nie PiS-iewiczów.Oj, nie miałem pojęcia, że mają w Serbii takie biuro. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, ani promować...Ilość lotów w wykonaniu obecnych ministrów i Beaty Szydło jest zatrważająca. Jest możliwość skorzystania z samolotów dla VIP-ów, budżet państwa ponosi koszty utrzymania tej floty, ale oni wykorzystują jeszcze samoloty wojskowe. I generują dodatkowe koszty. To ogromne kwoty, idące w wiele milionów złotych. W PiS traktują samoloty CASA jak podniebne taxi, a przy okazji odciągają pilotów wojskowych od zadań związanych z obronnością. To kolejny przykład arogancji tej władzy.Za rządów PO takich przypadków nie było. Nikt nie naużywał samolotów wojskowych do prywatnego transportu. CASY wykorzystywane były przez MON i MSW do realizacji zadań, ale nie służyły poza pojedynczymi awaryjnymi przypadkami do transportu polityków poza pojedynczymi awaryjnymi przypadkami. Nigdy nikomu nie służyły do transportu do domu. A gdzie latają politycy PiS? W ujawnionych informacjach widzimy, że Mateusz Morawiecki lata do Wrocławia, czyli do domu. Beata Szydło lata do Krakowa, czyli do domu... I są jeszcze te loty Macierewicza. Nie wiadomo gdzie, z kim i po co.Przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi prawdziwych. A do tego działania zainspirował mnie popularny użytkownik Twittera, kryjący się pod nickiem "Bezczelny Lewak". On w kapitalny, prześmiewczy sposób konsekwentnie publikuje informacje o tym, ile czasu minęło od słynnego "audytu" i przypomina, że nadal nikomu nie postawiono zarzutów za rzekome nieprawidłowości.Właśnie mijają dokładnie dwa lata od tej chucpy na mównicy sejmowej, którą zrobiła Beata Szydło i jej ówcześni ministrowie. To był stek bzdur, kłamstw i pomówień, a opozycja nawet nie mogła się do tych bardzo poważnych zrzutów odnieść. Później minęło tyle czasu i nic z tych zarzutów nie zostało. Nie ma żadnych śledztw, a tym bardziej wyroków.Poza tym, zamierzmy sprawdzić, jak dokładnie ten ich "audyt" wyglądał. Bo na przykład już wiadomo, że w resorcie Piotra Glińskiego "audytowała" blisko związana z PiS Fundacja Republikańska. I wzięła za to 137 tys. zł. Znowu mamy przykład tego, że pieniądze poszły do "swojaków".Ile można na to czekać? PiS chodzi tylko o gonienie króliczka, opowiadanie o „układach” i tworzenie teorii spiskowych. Ale skoro mowa o układach... Sam prezes Kaczyński opowiada chętnie o uwłaszczonych na majątku państwowym w czasie transformacji lat 90-tych. To ja zapraszam wszystkich do odwiedzenia adresu Al. Jerozolimskie 125. Tam stoi biurowiec spółki „Srebrna”, w którym Jarosław Kaczyński ma swoje biuro poselskie. A wszystko to majątek zawłaszczony od Skarbu Państwa przez otoczenie Kaczyńskiego, z którego żyje ono od lat.Nikt się tak nie uwłaszczył i nikt nie stworzył takiego układu majątkowego w latach 90-tych, jak właśnie Kaczyński i jego ludzie. Mówimy o spółce o majątku ponad 100 mln zł, kontrolowaną przez sekretarkę prezesa i jego dwóch kierowców.Próby odegrania się na politykach PO niewątpliwie są. W sekretarza generalnego PO uderzono w oparciu o pomówienia działacza PiS. Aresztowano go, choć zegarek, który Gawłowski miał dostać jako łapówkę, kupił wiele lat wcześniej. To dęta sprawa służąca tylko i wyłącznie upokorzeniu jakiegoś polityka opozycji. Władzy chodziło tylko o ten jeden obrazek z sześcioma panami, którzy w świetle kamer wyprowadzają zakutego w kajdanki Gawłowskiego.Mając doświadczenie z lat 2005-2007, gdy widzę te obrazy, podchodzę do tego wszystkiego z dystansem. Podobnie zaczynała się przecież afera gruntowa, którą uderzono w Andrzeja Leppera, a potem zakończyła się ona zarzutami wobec panów Kamińskiego i Wąsika, nieprawomocnym wyrokiem i skandalicznym ułaskawieniem przez prezydenta Dudę. Uważam, że sprawę Gawłowskiego powinien rozstrzygnąć niezależny od polityków sąd.Uważam, że tę sprawę powinny rozpatrzeć niezależne sąd i prokuratura. Niestety, ciąży nad tym wszystkim polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry. Jestem pewien, że ta Stanisław Gawłowski jest poddany nagonce politycznej i ta sprawa jest skrajnie upolityczniona.To nie tak. Jesteśmy z nim cały czas. Posłowie PO byli w Szczecinie. Pojechał tam zarząd partii. Monitorujemy stale tę sprawę.To jest bzdura! Absolutna bzdura! (śmiech). To świadectwo paranoi politycznej panującej w PiS. Nawet w tym, że zbudowali sobie system drugich pensji i doili budżet państwa, doszukują się drugiego dna. Nie przyszło im do głowy, że poseł opozycji może sam zacząć o coś takiego dopytywać?A tak naprawdę sprawa jest prozaiczna. Pierwszy pytał o te nagrody redaktor Sylwester Ruszkiewicz, ale nie chciano mu udzielić informacji, więc przejąłem tę sprawę i skorzystałem z możliwości, które ma poseł. Ot, cały spisek! Żadnej siły tajemnej tu nie było. No może poza tym, że tajną siłą sprawczą tego wszystkiego stała się ta wielka pazerność PiS.Strach z maską PiS ma wielkie oczy. Ostatnią rzeczą, którą czuję przy odsłanianiu ich afer, ich zachłanności pazerności są jakiekolwiek obawy. Byłem w tzw. komisji naciskowej i pamiętam ich rządy z lat 2005-2007. To jest ekipa nie tylko pazerna, ale i partacka. Oni wykładają się na własnych błędach. Nie można się więc bać. Trzeba konsekwentnie działać i odkrywać prawdę.