"Tak już było... za Gomułki". Ostra nocna debata nad wnioskiem o odwołanie Piotra Glińskiego

W środę rano ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem o votum nieufności dla ministra Piotra Glińskiego. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Premier @MorawieckiM : Dzisiaj nikt nie odbierze tej własności Polakom, którą im zwróciliśmy. pic.twitter.com/5OVSRqL2cy — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 8 maja 2018

Dla Mateusza Morawieckiego odkupienie wszystkiego to powiększenie naszej suwerenności. Mam wrażenie, że tak już było... za Gomułki. #Morawiecki #Gliński #kultura — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 8 maja 2018

Minister @PiotrGlinski twierdzi, że w ostatnim czasie nawet cztery lata #Dama z Łasiczką nie była eksponowana w Polsce. To nieprawda! #Czartoryscy — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 8 maja 2018

Termoizolacja szkół artystycznych wymieniona przez @MorawieckiM jako sukces Glińskiego była przygotowana już w 2013 roku. Także wówczas zagwarantowano środki... warto dodać: europejskie! — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 8 maja 2018

Minister @PiotrGlinski nieświadomie potwierdził, że wpisanie samego obrazu Leonarda da #Vinci na Listę Skarbów Dziedzictwa było możliwe... #kultura — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) 8 maja 2018

niosek opozycji - to jasne - skazany jest na niepowodzenie. Piotra Glińskiego wziął w obronę premier Mateusz Morawiecki i całe PiS. We wtorkowy wieczór doszło do burzliwej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury. Opozycja zarzuca Glińskiemu m.in. rozrzutność. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na środę rano.Opozycja wskazuje na szereg nieprawidłowości przy zakupie kolekcji Czartoryskich . Posłowie Platformy i Nowoczesnej zarzucająbrak poszanowania dla publicznych pieniędzy. Jednak wniosek o wotum nieufności dla wicepremiera Glińskiego ma małe szanse na to, żeby zakończyć się odwołaniem ministra. Sejmowa komisja kultury zaopiniowała go negatywnie.W czasie wieczornej debaty w obronie swojego ministra stanął premierSzef rządu bronił decyzji o wykupie kolekcji wskazując, że opozycja w czasie, gdy jeszcze dzierżyła ster władzy wyprzedawała polski majątek, a rząd Prawa i Sprawiedliwości chce polską kulturę i gospodarkę wspierać. – Przecież przez te 200 lat ta kolekcja przechodziła różne losy. Podziękujmy panu premierowi Glińskiemu za to co zrobił, teraz ta kolekcja stanowi własność państwa polskiego – mówił premier Morawiecki. Minister kultury w rządzie PO-PSL Bogdan Zdrojewski błyskawicznie zareagował na opinie szefa rządu. Tezy Morawieckiego porównał do czasów gomułkowskich.W trakcie nocnej debaty wystąpił też minister Gliński, który sam wniosek o wotum nieufności nazywał komedią pomyłek. Chwalił się dokonaniami swojego resortu i bronił decyzji o zakupie. Wypowiedzi Piotra Glińskiego puentował na Twitterze były szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski. Przypomniał, że termoizolacja szkół artystycznych była przygotowana jeszcze w 2013 roku ze środków unijnych. Rozprawił się też z tezą, jakoby rząd PO-PSL wyprawił 11 razy obraz Leonarda da Vinci za granicę. Zwrócił też uwagę, że sam Gliński w trakcie swojego wystąpienia przyznał, iż można było "Damę z łasiczką" wpisać na listę dziedzictwa narodowego, co w praktyce oznacza, że nieprawdziwe jest twierdzenie stawiane przez niektórych, że ktoś mógłby sprzedać obraz za granicę, więc trzeba było kupić całą kolekcję.W środę rano ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem o votum nieufności wobec ministra Glińskiego. Arytmetyka sejmowa wykazuje, że losy wniosku były przesądzone jeszcze zanim doszło do nocnej debaty nad wnioskiem. Trudno przypuszczać, by posłowiedopuścili do porażki w głosowaniu.źródło: TVN24