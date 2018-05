"Zasłużony i niesłusznie atakowany". Macierewicz odpłaca Misiewiczowi za jego lojalność

Antoni Macierewicz kolejny raz stanął w obronie byłego podwładnego Bartłomieja Misiewicza. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ntoni Macierewicz odniósł się do publikacji w tygodniku "Sieci", który próbował powiązać osobę Bartłomieja Misiewicza z aferą dotyczącą umów zawieranych przez Polską Grupę Zbrojeniową. Były szef resortu obrony narodowej dowodzi, że CBA nie wskazało na Misiewicza, który w ocenie Macierewicza jest człowiekiem zasłużonym i niesłusznie atakowanym.Centralne Biuro Antykorupcyjne bada umowy zawierane przez. W tym samym czasie tygodnik "Sieci" braci Karnowskich opublikował materiał, w którym połączono śledztwo CBA z osobą byłego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza . Zamieszany miał być też mąż właścicielki apteki, w której pracował Misiewicz zanim rozpoczął karierę polityczną. Tymczasem były minister obrony narodowej stanął w obronie swojego podwładnego.– Gdyby ten artykuł dotyczył tylko nieprawidłowości w Polskiej Grupie Zbrojeniowej to byłoby bardzo dobrze. Problem z tym artykułem jest taki, że oskarża się Misiewicza. Pan Misiewicz nie jest wskazany jako osoba winna przez CBA . Mamy do czynienia z sytuacją, w której chodzi o napiętnowanie Bogu ducha winnego Misiewicza – stwierdził na antenie Telewizji Republika Antoni Macierewicz. – Chciałbym przypomnieć o tym jak skutecznie działał w CEK NATO czy w SKOK-u Wołomin pan Misiewicz.– dodał były minister.To nie pierwszy raz, gdy Antoni Macierewicz stanął w obronie swojego byłego podwładnego. Za każdym razem, gdy media i opozycja domagały się głowy rzecznika MON, minister ignorował nawet wytyczne prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dopiero decyzją specjalnej komisji, w której zasiadali wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, wiceszef komisji śledczej ds. afery Amber Gold Marek Suski i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, udało się pozbyć kontrowersyjnego pracownika z resortu.źródło: TV Republika