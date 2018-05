A jednak rozłam w Nowoczesnej! Joanna Scheuring-Wielgus ogłasza polityczną decyzję

Joanna Scheuring-Wielgus ogłosiła decyzję o odejściu z Nowoczesnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Nie akceptuję fałszu, czerwona linia została przekroczona, odchodzę z Nowoczesnej" – oznajmiła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, do wczoraj posłanka Nowoczesnej. Czarę goryczy przepełnił wydany we wtorek przez władze partii zakaz wypowiadania się w sprawie niepełnosprawnych.Klub Nowoczesnej stracił ważną liderkę. W środę rano odejście z partii ogłosiła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus . Jak tłumaczyła w programie "Jeden na Jeden" w TVN24, za decyzją o odejściu z partii stało wtorkowe zarządzenie władz Nowoczesnej dotyczące zakazu wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych. "Odchodzę z Nowoczesnej, ale nie odchodzę z polityki. Dzień dobry. I do przodu" – napisała posłanka na Twitterze. – Nie akceptuję fałszu, czerwona linia została przekroczona, odchodzę z Nowoczesnej – dodała posłanka na antenie TVN24.Przypomnieć należy, że to nie był pierwszy raz, gdy posłanka nie zgadzała się z przyjętą przez władze klubu strategią. Do kryzysu w partii doszło w styczniu tego roku, gdyi dwoje innych posłów Nowoczesnej zawiesili swoje członkostwo w partii . Był to efekt głosowania nad obywatelskim projektem komitetu Ratujmy Kobiety 2017, liberalizującym prawo aborcyjne. Dziesięciu posłów Nowoczesnej nie wzięło w nim udziału. Projekt ostatecznie przepadł większością głosów, a zarządy PO izdecydowały o ukaraniu posłów, którzy złamali dyscyplinę partyjną.Posłanka Scheuring-Wielgus pytała wówczas, czy Nowoczesna jest jeszcze potrzebna Polsce. Po jakimś czasie powróciła do partii, jak widać tylko po to, żeby teraz odejść definitywnie.żródło: TVN24