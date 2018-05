"Muszę zacząć życie od nowa". Kusznierewicz już wie, że w rejs dookoła świata tym razem nie popłynie

Mateusz Kusznierewicz zapewnił, że nawet jeśli nie dostanie juz nawet złotówki z PFN, to i tak zamierza spłacić wszystkich, którzy pracowali przy projekcie "Polska 100". To dla niego sprawa honoru. • Fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta

Mateusz @mkusznierewicz w #RozmowaRMF: Właśnie podjąłem decyzję, że sam będę przeznaczał sam część swoich przychodów, żeby spłacić i wynagrodzenia załogi, i koszty — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) 9 maja 2018

Mateusz @mkusznierewicz w #RozmowaRMF: Jakbym mógł cofnąć czas, na pewno bym tak nie zrobił, w tym układzie — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) 9 maja 2018

a cała sytuacja jest dla mnie jak zły sen. Nie zrealizuję projektu, nie popłynę w rejs dookoła świata. Taką informację dostałem od naszego partner strategicznego, czyli Polskiej Fundacji Narodowej – wyznał Mateusz Kusznierewicz w wywiadzie dla radia RMF FM. Sportowiec deklaruje, że jako człowiek honoru spłaci wszystkie zobowiązania, nawet jeśli nie dostanie pieniędzy z PFN.– Bardzo przykra informacja, o której dowiedziałem się z mediów – skomentował w środę w wywiadzie dla RMF FM Mateusz Kusznierewicz doniesienia płynące z PFN o tym, że rejs się odbędzie, ale bez udziału Kusznierewicza. – 4 lata temu wpadliśmy na pomysł takiego rejsu dookoła świata i startu w regatach. Chodziliśmy po sponsorach i osobach prywatnych. Naprawdę dużo ludzi się o tym wtedy dowiedziało – opowiadał na antenieW końcu pomysł spodobał się ministrowi Piotrowi Glińskiemu, a całość miała sfinansować zasobna w pieniądze z państwowych spółek. Rozpoczęły się prace remontowe jachtu, który miała kupić PFN. – Od samego początku było ustalone, że jacht będzie własnością PFN. Zawsze podkreślałem, że to świetny pomysł. Po zakończeniu rejsu przekazany miał być do Akademii Morskiej, żeby w przyszłości szkolić na nim nowych żeglarzy – tłumaczył Kusznierewicz.PFN jachtu nie kupiła, przestała też płacić fundacji Navigare za wykonywane przy nim prace remontowe. Pojawiły się zarzuty dotyczące niegospodarności. – My złożyliśmy wszystko w terminie, profesjonalnie przygotowaliśmy wszystkie dokumenty. Nie przekroczyliśmy nawet o złotówkę zakładanego budżetu – zapewnia Mateusz Kusznierewicz . Liczyłem, że spotkamy się z PFN, przegadamy wszystkie kwestie. Wciąż na to liczę, jestem profesjonalistą, Navigare ma teraz bardzo duże kłopoty , bo wydaliśmy mnóstwo środków na remont jachtu. Będziemy zmuszeni zgodnie z prawem złożyć wniosek o upadłość tej fundacji – stwierdził Kusznierewicz.Zapewnił, że czuje się człowiekiem honoru i nie może sobie pozwolić na utratę dobrego imienia, na które pracował tyle lat.– Podjąłem decyzję, że spłacę wszystko, nawet jeśli donie wpłyną żadne pieniądze z PFN. Biorę pełną odpowiedzialność za ten projekt, choć wiem, że nie wezmę w nim udziału. Muszę zacząć życie od nowa – wyjawił na koniec Mateusz Kusznierewicz.źródło: RMF FM