Jak mogła odpaść taka dobra piosenka!? Spore emocje po pierwszym półfinale Eurowizji

Hello! It's time for the second part of my Eurovision Song Contest vlog - days 5-7. A lot of things happened - we spent a really nice time with Zhana Bergendorff from Bulgarian band Equinoх and Ieva Zasimauskaitė from Lithuania. Also, #TeamGromee had an opportunity to sing on the Blue Carpet with Eurovision Legend - Filip Kirkorov. But this is not all! Watch the video and find out more! // Witajcie! Przed Wami druga część mojego eurowizyjnego vloga - tym razem dni 5-7. Zdarzyło się wiele rzeczy podczas tych dni - spędziłem miło czas z Zhana Bergendorff z bułgarskiego zespołu Equinox oraz z Ieva Zasimauskaitė z Litwy. Oprócz tego Team Gromee miał niebywałą okazję zaśpiewać na Niebieskim Dywanie z eurowizyjną legendą - Philippem Kirkorov'em, który jak się okazało, przez wiele lat mieszkał w Polsce! Ale to nie wszystko! Obejrzyjcie wideo i dowiedzcie się więcej!