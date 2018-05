"Zdrowe dzieci są mordowane w beczkach". Poseł Żalek zabrał głos w niezmiernie ważnej sprawie

Jacek Żalek tłumaczył się ze swoich słów o proteście rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Wyszło jeszcze gorzej. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Jacek Żalek Porozumienie Po tym, jak oni się zachowują opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu, a mogą zdarzyć się niestety zwyrodniali rodzice. Dzieci te czasami nie mają głosu. Bo są zamknięte, bo nie chodzą do szkoły. wypowiedź dla portalu tokfm.pl

Piasecki: Ma pan refleksje po wczorajszej wrzawie, jaką wywołały pańskie słowa? Żalek: Że warto rozmawiać o potrzebach najbardziej potrzebujących a żenujący poziom dziennikarstwa, który polega na manipulacji, pozbawia nas możliwość prowadzenia dialogu @RadioZET_NEWS — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 9 maja 2018 Żalek: Jeżeli można słodkiego bobasa, który jest całkowicie zdrowy, zamordować i zdarzają się tacy wyrodni rodzice, to niestety pokusa jest dużo silniejsza, bo wpadają ludzie w depresje i nie potrafią sobie poradzić z osobą niepełnosprawną @RadioZET_NEWS — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 9 maja 2018

oseł Zjednoczonej Prawicy ostro ocenił protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich uczestników. Najwyraźniej jednak nie żałuje swoich słów, bo gdy w Radiu Zet padło pytanie o jego kontrowersyjną wypowiedź, parlamentarzysta poszedł jeszcze dalej.we wtorkowej wypowiedzi dla TOK FM dowodził, że rząd nie powinien się ugiąć wobec protestu rodziców osób niepełnosprawnych, przyznając im postulowany dodatek w wysokości 500 zł.I choć wokół tej wypowiedzi wybuchła burza, parlamentarzysta partii Porozumienie najwyraźniej nie żałuje swoich słów. W środę w porannej rozmowie w Radiu Zet, gdy padło pytanie o wtorkowe sformułowania, poseł Żalek winę przerzucił na dziennikarzy. Potem zaś gładko przeszedł do tematyki związanej z aborcją i mordowaniem dzieci.– To jest niestety rzeczywistość. Wokandy są pełne tego typu spraw, gdzie nie tylko chore dzieci, ale i zdrowie dzieci, są mordowane w beczkach – snuł swoją opowieść o wyrodnych poseł Jacek Żalek, wiążąc sprawy kryminalne z protestem opiekunów osób niepełnosprawnych.Poseł Żalek nie jest pierwszym przedstawicielem władzy, który dokonuje takiej oceny protestujących w Sejmie. " Znalazłabym paragraf na tych rodziców " – postraszyła również we wtorek posłanka PiS Bernadetta Krynicka.