Scheuring-Wielgus zdradziła swój plan na przyszłość? Wiadomo, gdzie może trafić

Pojawiają się plotki, że Joanna Scheuring Wielgus ma tworzyć z Robertem Biedroniem nową partię liberalną. W środę posłanka odeszła z Nowoczesnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

Odchodzę z .N ale nie odchodzę z polityki. Dzień dobry.

I do przodu! pic.twitter.com/czshMFbgn7 — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) 9 maja 2018

Stronnicy Katarzyny Lubnauer oskarżają posłankę Scheuring-Wielgus o kłamstwo, mówią o uldze po jej odejściu. Ona sama ma zacząć współpracę ze środowiskiem lewicy i Robertem Biedroniem. Więcej wkrótce na @wirtualnapolska — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) 9 maja 2018

J.Scheuring-Wielgus dołączy do nowej partii Nowackiej i Biedronia, która powstanie na eurowybory. To, że coraz mniej pasuje do Nowoczesnej i nie może się dogadać z tandemem Lubnauer-Gasiuk, było widać od czasu odwołania Petru. — Renata Grochal (@renatagrochal) 9 maja 2018

osłanka Scheuring-Wielgus podjęła decyzję o odejściu z Nowoczesnej i demonstracyjnie przecięła swoją legitymację partyjną. W wywiadzie dla TVN24 posłanka wieszczy rozpad Nowoczesnej i powstanie nowej partii liberalnej. Pojawiają się nazwiska Ryszarda Petru, Roberta Biedronia i Barbary Nowackiej.Dziś na Twitterze pojawiło się zdjęcie przeciętej legitymacji partyjnej Joanny Scheuring-Wielgus. W ten sposób posłanka powiadomiła opinię publiczną o tym, że zdecydowała się odejść z partii. Czarę goryczy przelała rzekoma decyzja władz partii zakazująca Scheuring-Wielgus wypowiadania się na temat. Przypomnijmy, że już w styczniu niewiele brakowało, by posłanka rzuciła legitymacja partyjną po tym, jak przepadł w głosowaniu obywatelski projekt komitetu Ratujmy Kobiety 2017, liberalizujący prawo aborcyjne. Dziesięciu posłów Nowoczesnej nie wzięło w nim udziału. Scheuring -Wielgus na znak protestu zawiesiła wówczas swoje członkostwo w partii.W wywiadzie dla TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała słowa, które raczej nie spodobają się szefowej partii Katarzynie Lubnauer.wieszczy bowiem koniec tej partii, która jej zdaniem może nie przetrwać dłużej jak do wyborów samorządowych. Jednocześnie posłanka zapowiada, że sama z polityki nie rezygnuje, co więcej, namawia do niej wszystkich swoich znajomych.Jej zdaniem potrzebna jest wymiana pokoleniowa, jej marzeniem jest, żeby polityką w Polsce zajęli się nowi, młodzi ludzie, którzy nie ukończyli jeszcze 50 lat i są ekspertami w swojej dziedzinie. – Dopóty, dopóki nie będzie ludzi którzy osuszą trochę ten bajzel, który mamy w parlamencie, to będzie tak, jak będzie – tłumaczyła posłanka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.Czy powstanie nowa partia na lewicy? Sama Scheuring-Wielgus przyznaje, że współtworzyła Nowoczesną i jej zdaniem taka partia jest potrzebna. Zaznacza, że warto poczekać do wyborów samorządowych, by sprawdzić, jak poradzi sobie duet PO-Nowoczesna. Wygląda jednak na to, że zdaniem posłanki na polskiej scenie jest miejsce na nowe ugrupowanie, które mogliby tworzyć działacze Nowoczesnej i lewicy. Pojawiają się nawet nazwiska. Scheuring-Wielgus wskazuje, że potencjał mają Robert Biedroń , Ryszard Petru iźródło: TVN24