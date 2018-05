Prezes przesądził o przyszłości Szydło? Niewiarygodne, ile czasu wicepremier spędziła w szpitalu u Kaczyńskiego

Beata Szydło spędziła pięć godzin w szpitalu u Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana. O tym jak długo tam będzie decydują lekarze. — Beata Mazurek (@beatamk) 8 maja 2018

ygląda na to, że Beata Szydło dołączy najprawdopodobniej do europarlamentu. – Nawet jeśli to tajemnica, to ją ujawnię, ma startować z listy krakowskiej – powiedział w RMF FM na temat byłej premier europoseł Zdzisław Krasnodębski. "Super Express" informuje jednak, że w PiS nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. – Dotychczas władze partii, w których nie zasiada prof. Krasnodębski, nie zajęły się sprawą kandydatów do Parlamentu Europejskiego – stwierdził w rozmowie z "SE" były wiceprzewodniczący europarlamentu Ryszard Czarnecki. Dodał, że ostateczna decyzja jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego.Jak podaje "SE", Beata Szydło odwiedziła 8 maja Jarosława Kaczyńskiego. Spędziła w szpitalu u prezesa aż pięć godzin. Dziennik poinformował, że rozmowa dotyczyła najpewniej startu byłej premier w wyborach do europarlamentu . Doniesienie jest o tyle zaskakujące, że wcześniej mówiono, iż polityk podobno pogrzebała swoje szanse na karierę wpo tym, jak broniła przyznanych przez siebie nagród.– Tak, rzeczywiście, ministrowie i wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody. Za ciężką i uczciwą pracę! I te pieniądze się im po prostu należały – grzmiała 22 marca z sejmowej mównicywśród okrzyków ze strony opozycji ("oddaj kasę!") i z ław PiS-u ("Beata, Beata!"). Sondaż Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS pokazał, że 74,3 proc. Polaków krytycznie oceniło wypowiedź Beaty Szydło o tym, że członkom rządu należały się nagrody. Co ważne, połowa negatywnych ocen pochodziła od zwolennikówPrzypomnijmy, że niedawno głos w sprawie pobytuzabrała Beata Mazurek. "Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana . O tym, jak długo tam będzie, decydują lekarze" – napisała na Twitterze rzecznik prasowy PiS Beata Mazurek. W ubiegłą sobotę prezes PiS miał spotkać się z mieszkańcami Garwolina, ale problemy zdrowotne spowodowały, że zastąpił go premier Mateusz Morawiecki.trafił do szpitala z powodu choroby kolana. O jego dolegliwości wiadomo było już od jakiegoś czasu. Stan zdrowia prezesa PiS pogorszył się w środę 2 maja. Do jego domu lekarz, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego , osobiście przewiózł mu kule. W piątek zaś prezes trafił do placówki leczniczej. "SE" donosił, że Kaczyński przeszedł pierwsze badania w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale pogorszyło mu się podczas wakacyjnej wspinaczki.źródło: "Super Express"