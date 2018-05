Trudny wywiad dla Bielana. Kolenda-Zaleska zbiera pochwały za to, jak "docisnęła" wicemarszałka

Katarzyna Kolenda-Zaleska nie pozwoliła Adamowi Bielanowi na manipulowanie faktami w programie "Fakty po faktach". • Fot. Sławomir Kamiński / AG

P

olitycy Prawa i Sprawiedliwości nie bez powodu zawłaszczali media publiczne, dzięki temu mogą tam przychodzić i bez większych problemów wygłaszać okrągłe propagandowe formułki. Inaczej rzecz wygląda w mediach niepublicznych. Katarzyna Kolenda-Zaleska pokazała to dobitnie w TVN w rozmowie z Adamem Bielanem, któremu zarzuciła kłamstwo i manipulację.Wicemarszałek Senatugościł we wtorkowym programie "Fakty po faktach", którego gospodarzem byłaTo nie była dla polityka Zjednoczonej Prawicy łatwa rozmowa. Problemy zaczęły się, gdy Bielan próbował mówić nieprawdę na temat żądań stawianych przez protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Prowadząca zarzuciła mu kłamstwo i przypomniała, że protestujący od początku protestu domagali się 500 złotych w gotówce, a nie - jak próbował twierdzić Bielan - dopiero teraz, po dwóch tygodniach protestu.Dalej było tylko gorzej. Bielan próbował udowodnić, że TVN i prowadząca wykazuje empatię dopiero teraz, gdy u władzy jest PIS, a za czasów rządów koalicji PO-PSL nie relacjonowali protestu niepełnosprawnych. Te słowa również spotkały się z ostrą ripostą Katarzyny Kolendy-Zaleskiej , która stwierdziła w pewnym momencie, że stawianie takich tez nie przystoi poważnemu politykowi.To nie był pierwszy raz, gdy Adam Bielan zaklinał rzeczywistość. Kilka dni temu powiedział, że mamy najlepsze relacje polsko-amerykańskie w historii. – Wiadomości dotyczące kwestii naszego bezpieczeństwa, kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, powinny być publikowane po gruntownym sprawdzeniu. Nie należy publikować niesprawdzonych informacji, pisać o sankcjach, że nasi przywódcy są rzekomo persona non grata w Białym Domu – mówił na antenie TVN24