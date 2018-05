Anna Lewandowska uderza w coachów. "Teraz każdy może być motywatorem"

Anna Lewandowska przestrzega przed niektórymi trenerami i coachami. • Fot. Instagram.com / annalewandowskahpba

nna Lewandowska ze skromnej dziewczyny trenującej karate zamieniła się w celebrytkę pełną gębą. Mistrzyni świata (drużynowe zwycięstwo w 2013 r. w Pradze) słynęła z niezwykłej pracowitości. Jej trener Jerzy Szcząchor wręcz hamował treningowe zapędy Lewandowskiej, by nie wyrządziła sobie krzywdy. Teraz jednak Lewandowska skupia się na promowaniu zdrowej diety i szeroko pojętego fitnessu. Sprzedaje zdrowotne produkty – zwykle w cenach, które przyprawiają o lekki zawrót głowy – czy organizuje treningi. Przestrzega jednak, że nie wszyscy tak jak ona nadają się do tego, by pomagać innym w rozwoju fizycznym i mentalnym."No limit! Te setki informacji w Internecie pod tytułem: 'pokaż swoją ukrytą moc', 'zmień coś w swoim życiu', itd. To zdania, które często rzucane są na wiatr, bez głębszego przemyślenia" – napisała na swoim profilu na Instagramie. "Przecież teraz każdy może być motywatorem czy też coachem ..." – dodaje Lewandowska."Trener powie Ci teraz, że Twoim limitem jest niebo! A Ty pewnie z przekąsem odpowiesz, że Twoim limitem są problemy w pracy, sprzeczki z mężem, czy też zepsuty komputer... Nie nakręcaj się negatywnie i zamiast tego pomyśl, jak możesz odczarować pochmurną codzienność. Nie ma na to żadnego zaklęcia, nie pstrykniesz palcami i nie rozsypie się magiczny pył" – przestrzega Anna Lewandowska.źródło: Anna Lewandowska blog