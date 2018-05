"Użyła kłamstwa, czuję ulgę, że nie ma jej w partii". Władze Nowoczesnej zadowolone z odejścia Scheuring-Wielgus

Katarzyna Lubnauer zarzuca kłamstwo Joannie Scheuring-Wielgus. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Nikt jej nie zakazywał, nie zgłosiła sie do wypowiedzi w ramach 5 minut klubu, tam wypowiadała zajmująca sie tematem @KorWroblewska ,ale wypowiadała sie w tej sprawie przy pytaniach. To nieprawda, co powiedziała. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) 9 maja 2018

oanna Scheuring-Wielgus rozstała się z Nowoczesną w atmosferze skandalu. Wszystko z powodu rzekomego wydania przez władze partii zakazu wypowiadania się w sprawie niepełnosprawnych. – Nie chodzi o względy personalne. Wczoraj dostałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych i w zasadzie to było przekroczenie czerwonej linii – powiedziała TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus.skomentowała sprawę na Twitterze. "Nikt jej nie zakazywał, nie zgłosiła się do wypowiedzi w ramach 5 minut klubu, tam wypowiadała zajmująca się tematem Kornelia Wróblewska, ale wypowiadała się w tej sprawie przy pytaniach. To nieprawda, co powiedziała " – poinformowała przewodnicząca. W Radiu Plus dodała zaś, że " nie było żadnego zakazu wypowiadania się w mediach ". – Zachęcaliśmy Joannę Scheuring-Wielgus i Kornelię Wróblewską do zrobienia wspólnej konferencji prasowej – przekonywała Katarzyna Lubnauer.W ostrym tonie, z nie ukrywaną ulgą, o odejściuwypowiedział się także wiceprzewodniczący Witold Zembaczyński. – Joanna od dłuższego czasu szykowała się do odejścia. Użyła kłamstwa, by mieć pretekst do opuszczenia Nowoczesnej . Nie jest prawdą, że ktoś zakazał jej, jak sama twierdzi, wypowiadać się na temat protestu niepełnosprawnych! To kłamstwo, dlatego czuję ulgę, że nie ma jej w partii. Wreszcie skończyły się spekulacje, jej wypowiedzi medialne były bardziej męczące i szkodliwe dla ugrupowania, niż samo jej odejście – powiedział Wirtualnej Polsce posełźródło: TVN24