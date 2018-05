Nowe dowody w sprawie Dody. Piosenkarce i jej mężowi może grozić nawet 8 lat więzienia

Dodzie grozi 8 lat więzienia za składanie fałszywych zeznań. Prokuratura twierdzi, że ma mocne dowody przeciwko piosenkarce. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

orota R.-S. oraz jej mąż Emil S. są oskarżeni o składanie fałszywych zeznań. Choć oboje odpierają zarzuty i nie przyznają się do winy, to prokuratura - jak dowiedział się portal TVP.Info - ma w ręku nowe dowody w tej sprawie. Dodzie grozić może nawet 8 lat więzienia. Przeciwko Dodzie toczy się śledztwo w sprawie domniemanego stosowania gróźb w stosunku do jej byłego partnera Emila H. Już za samo to piosenkarce może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Ale to nie koniec jej kłopotów, bo prokuratura oskarża ją dodatkowo o składanie fałszywych zeznań, za co Doda mogłaby trafić do więzienia nawet na 8 lat.Doda została zatrzymana przez policję w listopadzie zeszłego roku. Miało to związek z głośną sprawą domniemanego wymuszenia na Emilu H. zapłaty ponad miliona złotych przy współpracy z gangsterami. Wiosną sprawę opisała "Gazeta Finansowa". Gangsterzy mieli przychodzić do biura H. z żądaniami. Doda i producent " Pitbulla " Emil S. mieli zapłacić gangsterom 300 tys. zł, by wyłudzić od byłego partnera piosenkarki milion złotych. Według informacji "GF" to właśnie Emil S. miał finansować działania gangsterów.Zarówno Doda jak i Emil S. nie przyznają się do winy i twierdzą, że nie spotykali się z gangsterami i nie zlecali im żadnej pracy. Jednak prokuratura ma mocne dowody. – Dysponujemy obiektywnym materiałem potwierdzającym zdarzenia, które kwestionują podejrzani, m.in. logowaniami ich telefonów oraz zdjęciami, których autentyczność została potwierdzona – powiedział dla TVP Info prokurator Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Telefony Dody, Emila S. i zaangażowanych w sprawę gangsterów logowały się 13 grudnia 2016 r. w tym samym miejscu, co ma być potwierdzeniem spotkania w hotelu Marriott. Dodatkowo jeden ze świadków postanowił skorzystać z okazji i zrobił sobie w hotelu pamiątkową fotografię z piosenkarką.Śledczy zastosowali wobec piosenkarki 100 tys. zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. I Doda w najbliższym czasie zagranicę się nie wybiera – nie zabiera głosu w sprawie nowych zarzutów, tylko zaprasza na Polsat SuperHit Festiwal ze swoim udziałem.źródło: TVP Info