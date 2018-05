W PiS zawrzało, teraz partia wypiera się Jacka Żalka. "Kolejny raz stracił szansę, aby milczeć"

Od Jacka Żalka zdecydowanie odwraca się PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Kolejny raz poseł @JacekZalek stracił szansę, aby milczeć. — Paweł Szefernaker (@szefernaker) 9 maja 2018

"Jesteśmy świadkami reality show, w którym niestety użyto dzieci jako zakładnika" – powiedział o proteście opiekunów niepełnosprawnych wiceszef klubu PiS Jacek Żalek, czym wywołał ogromne kontrowersje. Prawo i Sprawiedliwość, które stoi przed nie lada wyzwaniem w związku z protestem, teraz odżegnuje się od polityka. "Jacek Żalek jest posłem partii Porozumienie i nie konsultuje swoich wypowiedzi medialnych z rzecznikiem PiS Beatą Mazurek" – powiadomiła partia rządząca na Twitterze. Kolejny raz poseł Jacek Żalek stracił szansę, aby milczeć " – napisał z kolei na Twitterze Paweł Szefernaker, posełi sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji.Przypomnijmy -w rozmowie z Tok FM stwierdził, że nie można spełnić postulatuw Sejmie i dać im po 500 złotych miesięcznie w gotówce, bo traktują oni swoje dzieci jak "żywe tarcze" i "zakładników" . – Po tym, jak oni się zachowują opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu, a mogą zdarzyć się niestety zwyrodniali rodzice . Dzieci te czasami nie mają głosu. Bo są zamknięte, bo nie chodzą do szkoły – przekonywał polityk.Co więcej, Jacek Żalek kontynuował w Radiu Zet tyradę o "zwyrodnialcach". – Ale to jest niestety rzeczywistość. Wokandy wydziałów karnych są pełne tego typu spraw, gdzie nie tylko chore dzieci, ale i zdrowe dzieci są mordowane w beczkach – argumentował Żalek.Dla PiS poseł Żalek staje się najwyraźniej problemem wizerunkowym i wyborczym. Przed paroma tygodniami został on zaprezentowany jako oficjalny kandydat partii na prezydenta Białegostoku źródło: Twitter