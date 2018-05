Cymański zdradza protestującym w Sejmie, jaki jest sposób na spełnienie ich postulatów. Wydaje się proste

Tadeusz Cymański wskazuje, kto powinien zapalić zielone światło dla zakończenia protestu niepełnosprawnych w Sejmie. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

22 dzień protestu Opublikowany przez Iwona Hartwich 8 maja 2018

odzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują już ponad trzy tygodnie i nic nie wskazuje na to, żeby szybko mieli przestać. Politycy PiS nie wykazują zrozumienia dla ich żądań, niektórzy mówią wręcz o tym, że znaleźliby jakiś paragraf na rodziców, którzy ściągnęli dzieci do Sejmu. Tadeusz Cymański wyznał dziś, że jest tylko jedna osoba, która może zapalić zielone światło i zakończyć protest.Rodzice, opiekunowie i niepełnosprawni protestują na terenie Sejmu już 22 dni. Domagają się spełnienia dwóch postulatów, wprowadzenieniezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie i zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W tej drugiej sprawie Sejm przyjął już projekt ustawy, ale w tej pierwszej – pieniędzy wypłacać nie chce.Protest trwa, opozycja grzmi o bezdusznych rządach PiS, a końca tej wydawałoby się patowej sytuacji nie widać. Poseł Tadeusz Cymański w rozmowie z Iwoną Hartwich, jedną z protestujących w Sejmie matek, przyznał, że jest tylko jeden sposób na zakończenie protestu. – Musi się zapalić zielone światło ze strony jednej osoby, by nasze postulaty zostały spełnione. I tak sobie myślę, że może już jest to żółte światło. Już nie czerwone, ale żółte – tak rozmowę zrelacjonowała dziennikarzom Iwona Hartwich.Skąd nadzieja, że światło już jest żółte? Opiekunowie osób niepełnosprawnych przypominają, że Jarosław Kaczyński sam w ostatnich tygodniach ma problemy z chodzeniem, więc łatwiej jest mu wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej niż wielu innym posłomźródło: dziennik.pl