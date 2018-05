Michał Królikowski zatrzymany! Chodzi o wyłudzenie 700 mln zł z podatku VAT

Michał Królikowski został zatrzymany przez prokuraturę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michał Królikowski został zatrzymany na polecenie prokuratury. Jak podaje TVP Info, chodzi o wyłudzanie podatku VAT na wielką skalę, która mogła kosztować skarb państwo nawet 700 mln zł. Mężczyzna usłyszy zarzuty, jak tylko zostanie doprowadzony do prokuratury. Sprawa sięga 2015 roku, kiedy działania podjęła prokuratura w Białymstoku.Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się "uszczuplaniem podatku", wprowadzając do obrotu na terenie Polski paliwa płynne. "Wyliczenia dokonane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy skarb państwa stracił około 700 mln zł" – podałaMichałowi Królikowskiemu nie postawiono jeszcze zarzutów, więc nie ma on jeszcze statusu zatrzymanego . Przypomnijmy, żeuchodził za dobrego współpracownika Andrzeja Dudy, a obecnie prowadzi praktykę adwokacką.źródło: TVP Info