"Dziękuję za współpracę...". W Nowoczesnej to już trzęsienie ziemi, partyjną legitymację wyrzuciła kolejna posłanka!

Joanna Schmidt poszła w ślady Joanny Scheuring-Wielgus i w środę decydowała o wystąpieniu z partii Nowoczesna. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Odchodzę z .N. Dziękuję wszystkim za 3-letnią współpracę. Moim 36 tys. wyborcom deklaruję dalszą pracę na rzecz wartości liberalnych. pic.twitter.com/ymeO69QOsW — Joanna Schmidt (@Schmidt_PL) 9. Mai 2018

owoczesna sypie się w zastraszającym wręcz tempie. W środowy poranek o rozstaniu z partią poinformowała Joanna Scheuring-Wielgus, a wczesnym popołudniem swoją decyzję o wyrzuceniu błękitnej legitymacji partyjnej ogłosiła Joanna Schmidt. Nie jest tajemnicą, że obie posłanki były blisko związane z założycielem Nowoczesnej Ryszardem Petru, który jesienią ubiegłego roku utracił fotel przewodniczącego partii na rzecz Katarzyna Lubnauer."Odchodzę z. Dziękuję wszystkim za 3-letnią współpracę. Moim 36 tys. wyborcom deklaruję dalszą pracę na rzecz wartości liberalnych" – napisaław twiterowym poście, którym poinformowała o swojej decyzji. Posłanka dołączyła do niego dłuższe oświadczenie z wyjaśnieniem powodów rezygnacji z posiadania legitymacji partyjnej Nowoczesnej.Zaledwie kilka godzin wcześniej z Nowoczesną rozstała się posłanka Joanna Scheuring-Wielgus . – Nie akceptuję fałszu, czerwona linia została przekroczona, odchodzę z Nowoczesnej – poinformowała w środowy poranek na antenie TVN24. Taki krok tłumaczyła faktem, iż to nie ją wyznaczono w Nowoczesnej do występowania w Sejmie w sprawie osób niepełnosprawnych, których osobiście wspierała nieustannie przez wszystkie dni protestu