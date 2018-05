Ten Amerykanin przez 46 lat zjadł 30 tys. big maców z McDonald's. "Jestem zdrowy jak koń"

Don Gorske przez ostatnie 46 lat zjadł 30 tys. big maców z McDonald's. • Fot. YouTube / USA TODAY NETWORK-Wisconsin

on Gorske w ciągu 46 lat zjadł 30 tys. big maców – potwierdzają to dotychczas zebrane przez niego paragony. Amerykanin przekonuje, że sztandarowa kanapka restauracji nigdy mu się nie znudzi. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że Gorske pochwalił się, iż przeszedł badania lekarskie, które pokazują, że jego stan zdrowia ma się doskonale.Mężczyzna pobił niedawno życiowy rekord. W restauracjiw swoim rodzinnym mieście Fond du Lac w stanie Wisconsin zjadł swoją 30 tys. kanapkę . – Kocham te kotlety, kocham ten sos, nigdy nie mam ich dość – przekonywał.ma 64 lata. Przed laty wystąpił w dokumencie "Sumer size me", który pokazuje negatywne skutki uzależnienia od śmieciowego jedzenia. Fan McDonald's twierdzi jednak, że – choć zjada dwie kanapki dziennie – czuje się znakomicie – Jestem zdrowy jak koń. Moja waga jest prawidłowa, a cholesterol poniżej normy – przekonywał. – Podczas ostatniego badania lekarskiego miałam niski poziom cholesterolu, a ciśnienie krwi było wręcz doskonałe – dodawał.źródło: "The Sun"