Shawn Mendes na jedynym koncercie w Polsce! W przyszłym roku artysta odwiedzi Kraków

2 kwietnia 2019 Shawn Mendes zagra swój jedyny koncert w Polsce. • Fot. Facebook / Shawn Mendes

"Youth" Shawna Mendesa i Khalida zostało nazwane "hymnem całego pokolenia". • Kanał YouTube Shawn Mendes

anadyjscy wokaliści mają w sobie magnes na nastolatki. Następca Justina Biebera - nastoletni Shawn Mendes, zagra w przyszłym roku swój pierwszy koncert w Polsce. Na mapie trasy "Shawn Mendes: The Tour" znalazł się bowiem Kraków. Mendes odwiedzi Tauron Arenę 2 kwietnia 2019 roku.Jego najnowszy singiel "Youth" z gościnnym udziałem Khalida został okrzyknięty "hymnem całego pokolenia"., bo o nim mowa, w przyszłym roku odwiedzi Polskę. Nasz kraj znalazł się na trasie przyszłorocznego tournee Kanadyjczyka - "Shawn Mendes: The Tour". W ramach trasy, promującej najnowszy krążek Mendesa, wokalista odwiedzi Kraków. Nadchodzący, imienny album Shawna pojawi się na sklepowych półkach już 25 maja.Koncert Mendesa odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. Na pewno warto odpowiednio wcześnie zaopatrzyć się w bilety na koncert popularnego Kanadyjczyka. Sprzedaż wejściówek ruszy w piątek 18 maja o godz. 10:00. Będą do nabycia na stronie alterart.pl. Ich ceny nie są jeszcze znane.źródło: krakow.pl