Brezja znowu sprowadza kłopoty na PiS. Prokuratura wznawia sprawę polityka, który zabił emeryta na pasach

Krzysztof Brejza z PO zainterweniował w prokuraturze, która wznowiła postępowanie w sprawie radnego PiS Grzegorza Z. • Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

❗️Jest nowe śledztwo ws. zabicia na pasach starszego człowieka przez działacza PiS.

Po mojej interwencji do PK:

➡️wskazano błędy

➡️podjęto postępowanie

➡️powołano kompleksowy zespół biegłych#InterwencjeMająSens pic.twitter.com/tXjKRBsZfz — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 9 maja 2018

marcu tego roku opinię publiczną zbulwersował fakt, że radny Prawa i Sprawiedliwośc, który zabił na pasach 68-latka, został uniewinniony. Teraz nastąpił jednak nagły zwrot w sprawie. Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej zainterweniował w prokuraturze, która po wskazaniu błędów podjęła ponowne postępowanie."Jest nowe śledztwo w sprawie zabicia na pasach starszego człowieka przez działacza PiS.Po mojej interwencji do PK: wskazano błędy, podjęto postępowanie, powołano kompleksowy zespół biegłych" – napisał na TwitterzePrzypomnijmy, że Grzegorz Z. potrącił śmiertelnie na pasach w Nieżychowie 68-letniego emeryta . Nie został jednak za to ukarany. Uniewinnił go sąd, który uznał, że starszy mężczyzna nagle wtargnął na ulicę. Śledczy ustalili, żezatrzymał auto dopiero 80 metrów dalej. Nie było śladów hamowania na jezdni. Co więcej, z relacji świadków wynika, że radny jechał znacznie szybciej niż dopuszczalne 60 km/h.– Jestem pewien, że gdyby tym samochodem kierowała inna osoba, a nie działacz partyjny, to sprawa potoczyłaby się innym torem – powiedział "Faktowi" bliski zmarłego.