W kopalni Zofiówka nadal trwają poszukiwania trzech górników. Błaszczak do akcji ratunkowej wysłał Marynarkę Wojenną

Do akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka dołączyli żołnierze. • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

Wojsko Polskie włącza się w akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Na miejsce udają się żołnierze Marynarki Wojennej wyposażeni w roboty przeznaczone do prowadzenia poszukiwań podwodnych. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 9 maja 2018

Z OSTATNIEJ CHWILI! Jest problem z zainstalowaniem jednej pompy. Do północy nie zostaną zainstalowane cztery pompy. To znacznie opóźni wypompowywanie wody z rozlewiska. #Zofiówka @zachodnihttps://t.co/KyF79zBtmZ pic.twitter.com/YHkCLUPf0Q — Arkadiusz Biernat (@arek_biernat) 9 maja 2018

o kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju dotarły wojska Marynarki Wojennej. Żołnierze są wyposażeni w roboty do poszukiwań podwodnych. Ich sprzęt musi jednak najpierw przejść testy bezpieczeństwa, by mógł zostać użyty w poszukiwaniach.Minister Obrony Narodowejpoinformował na Twitterze, że do zasypanej kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju wysłano żołnierzy Marynarki Wojennej. Wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do poszukiwań podwodnych żołnierze pomogą ratownikom w poszukiwaniu trzech zaginionych górników . Wojskowi będą wyjątkowo przydatni w penetrowaniu rozlewiska, na które napotkali ratownicy z Zofiówki.Dalsze poszukiwanie zaginionych górników jest utrudnione, ponieważ po tąpnięciu na głębokości 900 m utworzył się zbiornik wodny. Kiedy przejście zostanie udrożnione, nurkowie rozlewiskiem wodnym utworzą bazę, z której rozpoczną akcje poszukiwawczą. Ma ono około 300-400 metrów sześciennych. Na wypompowanie wody potrzeba 8-10 godzin. Wówczas będą mogli przez nie przejść ratownicy. Na miejscu są również nurkowie zZgodnie z najnowszymi informacjami nie udało się zamontować jednej z pomp. To znacznie opóźni całą akcję ratunkową.źródło: "Dziennik Zachodni"