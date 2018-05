"Mentalnie od wielu miesięcy jest poza partią". Gasiuk-Pihowicz na antenie TVN24 właściwie wyrzuciła Petru z partii

Kamila Gasiuk-Pihowicz uważa, że wkrótce zapadnie decyzja o odejściu Ryszarda Petru z Nowoczesnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

R

yszard Petru praktycznie jest już poza Nowoczesną w ocenie Kamili Gasiuk-Pihowicz. – Trudno komentować mi personalne zarzuty kogoś, kto zdecydował się rozstać z partią – mówiła szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej w wywiadzie dla naTemat w środowe południe. A kilka godzin później w "Faktach po faktach" na antenie TVN24 Gasiuk-Pihowicz właściwie wyrzuciła Petru z partii.– Widziałem to napięcie, które powstało. Zarówno pomiędzy Joanną Scheuring-Wielgus , Joanną Schmidt,miesiące temu, jeszcze pod koniec listopada, po wyborach, w których Petru stracił funkcję przewodniczącego partii. Rzeczywiście to napięcie istniało. Pomiędzy nimi a Nowoczesną. To wynikało z braku akceptacji Petru utraty stanowiska funkcji szefa tej partii – komentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz w "Faktach po faktach" ostatnie napięcia wewnątrz Nowoczesnej.W kolejnych słowach, które padły na antenie TVN24 szefowa klubu Nowoczesnej brzmiała tak, jakby właściwie wyrzucała Ryszarda Petru z partii. – Jestem przekonana, że taka decyzja zapewne wkrótce zapadnie, także o odejściu Ryszarda Petru. Myślę, że mentalnie jest on, w jakimś sensie, już poza Nowoczesną od wielu miesięcy – powiedziała.Te słowa są bliskie temu, co wcześniej mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz w rozmowie z naTemat . – Trudno mi jest komentować takie personalne zarzuty ze strony kogoś, kto zdecydował się rozstać z Nowoczesną. Rozumiem, że ktoś może uznać iż nie jest mu po drodze z partią i klubem – stwierdziła.Po odejściu posłanek z bliskiego otoczenia Ryszarda Petru spekuluje się, że wewnątrz Sejmu miałoby powstać koło pod przywództwem byłego przewodniczącego Nowoczesnej . W tej samej rozmowie z naTematzaprzeczała jednak tym pogłoskom.