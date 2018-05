Ktoś pamięta Borysa Budkę z burzą lekko lokowanych włosów? No to zobaczcie, jakie zdjęcia przypadkiem wpadły nam w ręce

Jak wyglądał Borys Budka z włosami? Mamy jego zdjęcia z... bujną fryzurą! • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

P

Jak wyglądał młody Borys Budka z włosami? Oto odpowiedź! • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Gdzie jest Borys Budka? Tak, to ten lokowaty chłopak z prawej! • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

olitycy przechodzą różnego rodzaju metamorfozy. Zmieniają się barwy partyjne, światopogląd i styl. Są jednak i tacy, w przypadku których najbardziej spektakularna zmiana dokonała się na odcinku... fryzury. Tak jest w przypadku wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki. Kto z was kojarzy go z burzą falujących włosów na głowie?Przeglądanie zasobów agencji fotograficznych zwykle nie należy do najciekawszych zajęć. Monotonnie klika się między tysiącami podobnych zdjęć i trudno wychwycić coś ciekawego. Inaczej było tym razem, gdy w naTemat.pl zajrzeliśmy do współpracującej z nami Agencji Gazeta w poszukiwaniu ciekawych fotografii, który będzie gościem czwartkowego #TYLKONATEMAT. Wielokrotnie musieliśmy przecierać oczy ze zdumienia, gdy trafiliśmy na tę perełkę z wieczoru wyborczego z 1993 roku:Poznajecie tego chłopaka z bujną czupryną, już w wieku 15 lat zafascynowanego wielką polityką? Jeśli macie kłopot z jego rozpoznaniem, to mamy jeszcze jedno znalezisko z katowickiego wieczoru wyborczego sprzed 25 lat:pochodzą ze sztabu wyborczego Unii Pracy. Co robił tam 15-letni wówczas Borys Budka? Otóż towarzyszył swojemu ojcu, który na początku lat 90-tych startował z list tej lewicowej formacji.