W Krakowie do gry wkroczy "ten trzeci". Wszystko wskazuje, że prezydent Majchrowski ma dość rządzenia miastem

Czy Jacek Majchrowski będzie kandydował na prezydenta Krakowa? Wygląda na to, że opozycja musi poszukać innego kandydata. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

W

Grzegorz Schetyna w krakowskim magistracie w drodze na spotkanie z Jackiem Majchrowskim na początku kwietnia. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

yścig o prezydenturę w Krakowie szykuje się co najmniej równie emocjonujący, jak rywalizacja w Warszawie. Od paru tygodni wiadomo, że PiS wystawił kandydaturę mocną, bo dobrze znaną z telewizji – szefowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann. Opozycja z ostatecznymi decyzjami wstrzymuje się, czekając na ruch obecnego prezydenta Krakowa. Wiele wskazuje na to, że ten ruch nastąpi właśnie w czwartek – Jacek Majchrowski ogłosi, iż nie zamierza ponownie ubiegać się o stanowisko.W kwietniu na rozmowach ubył szef PO Grzegorz Schetyna. O efektach rozmów poinformowano tyle, że w pierwszych dniach maja aktualnyogłosi, co dalej z jego samorządową karierą. Mamy właśnie 10 maja i wszystko wskazuje na to, że tego dnia Majchrowski poinformuje o swojej decyzji. Jak dowiedział się Onet, rządzący miastem od 2002 r. planuje obwieścić, że 16 lat to już wystarczająco długo.Opozycja nie kryła, że liczy na start prof. Majchrowskiego . Poparcie dla jego kandydatury wstępnie deklarowały PO, PSL i SLD (obecny prezydent Krakowa przed laty był działaczem Sojuszu). Jeśli faktycznie zrezygnuje on z ubiegania się o stanowisko, to będzie to dla krakowskiej sceny politycznej prawdziwe trzęsienie ziemi. Trzeba będzie bowiem poszukać innego kandydata.Według nieoficjalnych informacji najpoważniej rozważana jest kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza , prezesa. On jednak nie podjął na razie ostatecznej decyzji o kandydowaniu. Według informacji Onetu Kosiniak-Kamysz rozmawiał już z Majchrowskim o udzieleniu mu wyborczego wsparcia, jeśli faktycznie wystartuje. Taki start to jednak spore ryzyko – w razie porażki wizerunkową stratę poniosłaby także jego partia. On sam zresztą musiałby zrezygnować z kierowania PSL-em.źródło: onet.pl