Trump chce "wskazać i zawstydzić" państwa, które ociągają się z zapłatą Żydom. Polska na celowniku

Donald Trump podpisał ustawę Just Act 447. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Donald Trump podpisał właśnie ustawę Just Act 447 ws. restytucji mienia ofiar Holocaustu. Przed chwilą otrzymałem informacje w tej sprawie z Białego Domu. @RMF24pl pic.twitter.com/K2gN3idWK2 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) 9 maja 2018

rzeciwko tej ustawie buntują się organizacje polonijne. Sprzeciw wyrażają już kluby "Gazety Polskiej" czy Kongres Polonii Amerykańskiej. Chodzi o ustawę Just Act 447, którą podpisał Donald Trump. Daje ona USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych, które działają na rzecz ofiar Holocaustu – przede wszystkim poprzez pomaganie im w odzyskaniu żydowskich majątków. O jej podpisaniu poinformował na Twitterze korespondent Radia RMF FM Paweł Żuchowski.Ustawa została przyjęta pod koniec kwietnia tego roku. Zobowiązuje ona Departament Stanu do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu, który będzie dotyczył tego, jak poszczególne kraje wywiązują się z obowiązku zrekompensowania strat. Kongresman Ed Royce z Kalifornii stwierdził, że(Justice for Uncompensated Survivors Today) wywrze presję na państwa, które ociągają się z restytucją mienia poprzez "wskazanie ich i zawstydzenie".Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin utrzymuje jednak, że Just Act 447 nie ma znaczenia prawnego i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec państwa polskiego.Temat żydowskich roszczeń wobec Polski od lat powraca raz po raz. Ostatnio wiele się o tym mówiło, gdy wybuchło zamieszanie w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w tym kontekście stwierdził wówczas, że burza ta może mieć wpływ na przebieg prac nad ustawą reprywatyzacyjną źródło: Twitter