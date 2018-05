Jest reakcja władz TVP na internetową działalność Magdaleny Ogórek. "Została pouczona"

Jest reakcja władz TVP na reklamową działalność Magdaleny Ogórek na Instagramie. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

Przypomnijcie mi: za co Aśka Racewicz straciła pracę w TVP? Było coś o lokowaniu produktu na Instagramie, o ile dobrze kojarzę...? Może @KurskiPL pamięta? To jak to działa? Lepszy sort może? pic.twitter.com/uMYiBCyVp0 — Hanna Lis (@hanna_lisowa) 7 maja 2018

Oświadczenie TVP "(...) obowiązują ją, jak każdego pracownika i współpracownika TVP, powszechnie znane standardy etyki dziennikarskiej. Pani Magdalena Ogórek została pouczona o ścisłej konieczności ich stosowania i przeprosiła za działania, które mogą budzić najmniejsze podejrzenia ich naruszania". Czytaj więcej cytat za press.pl

to oczekiwał, że władze TVP nie pozostaną bezczynne wobec faktu, iż telewizyjna gwiazda reklamuje modowe marki, ten nie powinien być zawiedziony. Władze Telewizji Polskiej, zdając sobie sprawę ze standardów, jakie powinny spełniać publiczne media, postanowiły być stanowcze względem Magdaleny Ogórek. Za to, co zamieszczała na Instagramie, Ogórek... "została pouczona".Okulary z jednej drogiej firmy, sukienka z innej...pełen był reklamowych oznaczeń, co gwiazda TVP i świeżo upieczona propagatorka dobrej zmiany ma na sobie.Gdy podobna rzecz działa się na Instagramie Joanny Racewicz ( dziennikarka pochwaliła się dietą-cud ), historia zakończyła się rozstaniem z TVP. Zarzucono jej bowiem promowanie produktów bez zgody i wiedzy kierownictwa. Teraz reakcja władz narodowej telewizji nastąpiła wtedy, gdy o sprawie zrobiło się naprawdę głośno.We wtorek w przesłanej nam odpowiedzi biuro prasowezapewniło, że przypomniano pracownikom i współpracownikom o konieczności przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej . – Dotyczą one w szczególności unikania jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby budzić podejrzenie o jakiekolwiek działania promocyjne w kontekście programów i marki TVP – napisano. Teraz, w oświadczeniu przekazanym "Presserwisowi" dodano, iż umowa z Magdaleną Ogórek nie zawiera obostrzeń dotyczących promowania marek i lokowania produktu.Sama Magdalena Ogórek dokonała już czyszczenia swojego profilu na Instagramie. Na zdjęciach nie ma już oznaczeń modowych marek. Sama była kandydatka lewicy na prezydenta a obecnie gwiazda TVP wydała też oświadczenie z przeprosinami.