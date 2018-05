Alarmujące kulisy organizacji miesięcznic. Ochroniarze Kaczyńskiego rozkazywali... BOR-owcom

Jak wygląda organizacja miesięcznic smoleńskich? • Fot. Adam Stępień / AG

ażdego 10-ego na Krakowskim Przedmieściu "o względach bezpieczeństwa nie decydował tylko BOR, ale też Grom Group, prywatna firma chroniąca Jarosława Kaczyńskiego". Kulisy zabezpieczenia miesięcznic smoleńskich odsłania Grzegorz Łakomski z Wirtualnej Polski.Wszyscy wiemy, jak wiele uwagi przykładano do zabezpieczenia miesięcznic smoleńskich i bezpieczeństwa, który się na nich pojawiał . Okazuje się, że na pierwszym miejscu pod tym względem nie była państwowa służba, ale prywatna firma.– Są uznawani za bóstwa, bo są blisko prezesa PiS i sami taki mit wytwarzają. Nawet politycy PiS się ich boją, choć sam prezes nie ma z ochroną jakiś bliskich relacji – mówi obyły pracownik BOR.Z kolei oficer SOP, która zastąpiła BOR, komentuje w rozmowie z WP, że ludzie z prywatnej firmy ochraniającej prezesa PiS "rządzili" podczas miesięcznic. – Kierownictwo BOR dało nam do zrozumienia, że mamy ich słuchać. Potrafili nakazać, byśmy wpuszczali za barierki ludzi bez sprawdzenia pirotechnicznego. Co mieliśmy robić? Wykonałem polecenie i odsunąłem się na bezpieczną odległość, jakby ktoś wniósł bombę – czytamy.Takie doniesienia potwierdza, były szef Biura Ochrony Rządu. Przyznaje, że ochrona Kaczyńskiego chciała mieć decydujący głos. Były też incydenty, w których prywatni ochroniarze wydawali polecenia BOR-owcom.– Niejednokrotnie po tego rodzaju incydentach w rozmowach z właścicielami Grom Group” wyrażałem oburzenie zaistniałymi sytuacjami wyjaśniając im, że nie mają prawa ustawiać funkcjonariuszy BOR. Był o to duży bój, bo niestety próbowali mocno ingerować w działania ochronne służb państwowych – komentuje Pawlikowski.Czytamy też o jeszcze bardziej kuriozalnych szczegółach. Okazuje się, że podczas jednej z wizyt krajowych prezydenta Dudy snajperzy BOR, rozmieszczani zwykle na dachach, by chronić głowę państwa, zostali odesłani na miesięcznicę...Źródło: WP.pl